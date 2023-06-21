Назван способ не допустить появления грызунов в доме

Чтобы не допустить появления грызунов в загородном доме, необходимо поддерживать чистоту во всех комнатах. Способы решения проблемы назвали в материале издания «БелНовости».

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В издании уточнили, что грызуны предпочитают обитать в подвалах или подсобных помещениях. Однако необходимо следовать некоторым правилам, чтобы мыши или другие животные не завелись в доме. В том числе, в комнатах не стоит оставлять остатки еды или кормов.