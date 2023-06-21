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Назван способ не допустить появления грызунов в доме

Чтобы не допустить появления грызунов в загородном доме, необходимо поддерживать чистоту во всех комнатах. Способы решения проблемы назвали в материале издания «БелНовости».

Назван способ не допустить появления грызунов в доме
© Lenta.ru

В издании уточнили, что грызуны предпочитают обитать в подвалах или подсобных помещениях. Однако необходимо следовать некоторым правилам, чтобы мыши или другие животные не завелись в доме. В том числе, в комнатах не стоит оставлять остатки еды или кормов.

Важным аспектом также назвали хранение продуктов и запасов. Их нужно оставлять в непроницаемой таре в том месте, куда не доберутся грызуны. К тому же нужно следить за состоянием всей территории и не допускать ее захламления.

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