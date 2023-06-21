Чем заняться на даче в дождливую погоду

Во многих регионах России синоптики спрогнозировали похолодание и проливные дожди. Начинающие садоводы сворачивают работу на грядках и находятся в растерянности: чем заняться на дачном участке, пока на улицы сыро.

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«ФедералПресс» собрал советы опытных дачников и рекомендации экспертов, как провести дождливое время на даче с пользой.

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Успеть до дождя

В идеале еще до дождливого сезона на даче стоит вырыть канавки так, чтобы они сходились у самой нижней точки участка, а затем их периодически обновлять и очищать от грязи, тогда вода не будет застаиваться на грядках и дорожках.

Важно еще до дождей помочь растениям, которые не любят повышенную влажность. Под ними нужно мульчировать почву, чтобы защитить листья и стволы от брызг. Универсальное средство – опилки и солома: они позволяют земле дышать без создания парникового эффекта. В мульче в первую очередь нуждается клубника: подстилка из соломы защитит спелые ягоды от образования плесени и гниения.

Бахчевым культурам стоит сделать подстилку из дощечек и соломенного валика.

Когда поливает, как из лейки

Во время затяжных дождей почва уплотняется, а сразу после осадков под действием солнца и ветра высыхает, превращаясь в твердую корку. Чем больше в почве глины, тем более плотный панцирь образуется на поверхности.

Разрыхляя верхний слой почвы, мы нарушаем корку или вовсе не даем ей образоваться. Рыхление также разрушает капилляры, по которым почва теряет влагу. Такой способ позволит земле дольше сохранить живительную влагу.

С дождевой водой отлично усваиваются подкормки. Но стоит учитывать, что подкармливать надо не в ливень, чтобы питательные вещества не ушли глубоко в почву. В первую очередь из почвы вымывается калий и азот. Поэтому после сильных дождей необходимо поддержать растения подкормками. Этот вид удобрений особенно актуален для томатов, огурцов, капусты.

Остатки золы с угольками хорошо раскидать во время дождей под кустарники. Силикаты, которые находятся в осадке, становятся пищей для силикатных бактерий, помогают растениям пережить жару, а угольки разрыхляют тяжелые почвы и впитывают в себя излишки воды.

Айболит для деревьев и кустарников

В дождливую погоду самое время лечить деревья. Очистите штамбы деревьев от отмершей коры, залечите раны и маленькие дупла. Вычистите дупло до живой древесины, продезинфицируйте стенки и дно трехпроцентным раствором медного купороса. Чтобы улучшить вентиляцию внутри густых кустарников и деревьев с пышной кроной, их придется подстричь.

Обрезку проводят один раз за лето, при этом растение не должно быть в стадии цветения. Понять, что стрижки не избежать, довольно легко: если через 10 часов после дождя листва и ветки в кроне остаются влажными, значит воздух плохо циркулирует. Кроме того, обрезку опытные садоводы рекомендуют провести в том случае, если на дереве или кустарнике обнаружены грибок или влаголюбивые паразиты.

После ливня

В сезон дождей быстрее растут не только овощи и ягоды на грядке, но также газон и сорняки. Газон стоит подстричь и убрать траву сразу после дождя. Чтобы сорняки не задавили культурные растения, грядки и клумбы нужно пропалывать хотя бы раз в неделю.

При влажной почве вытащить сорняк из грядки не составит особого труда. Если дожди идут 2–3 раза в неделю, большинство взрослых кустарников, деревьев и неприхотливых цветов не нуждается в дополнительным поливе. У молодых саженцев, однолетников, а также цветущих и плодоносящих растений регулярно проверяйте состояние грунта.

Многие агрономы уверены, что после дождя почва становится мягче и лучше впитывает влагу. Однако стоит учитывать интенсивность осадков, иначе можно легко залить грядки и погубить урожай. Когда земля просохнет на 15–20 см – пора поливать.

Дождь – время для отдыха и развлечений

Если на протяжении многих дней вам не удавалось выспаться, в дождь – самое время. Японские ученые доказали, что равномерный стук капель по крыше или оконному стеклу по своему действию похож на убаюкивающее укачивание. А свежий дачный воздух сделает сон особенно крепким и здоровым.