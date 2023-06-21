Дачников предупредили об опасности бассейнов на участках

Бассейны на даче могут представлять опасность. Они требуют тщательного ухода, поскольку являются идеальной средой для размножения микроорганизмов, включая кишечную палочку. Одной очистки от видимого мусора не достаточно, важно его еще обрабатывать химическими препаратами, заявил кандидат химических наук и технолог Андрей Васильев.

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Одно из опаснейших инфекционных заболеваний – легионеллез, способный вызывать пневмонию. Чтобы заразиться, достаточно просто вдохнуть загрязненную воду. Симптомы – затрудненное дыхание, высокая температура и общая слабость.Также в бассейнах могут распространяться грибковые инфекции. Не стоит ходить босиком или использовать чужую обувь, поскольку грибки обитают во влажной среде, заболевания проявляются шелушением и гноящимися пузырьками на коже, изменением цвета ногтей.

Пиодермия – гнойничковое кожное заболевание, которое распространяется через контакт с водой в бассейне, если на теле есть раны и ссадины, чтобы заражения не произошло, необходимо заклеивать повреждения водонепроницаемым пластырем.

Желудочно-кишечные инфекции – еще одна распространенная проблема. Криптоспоридии и кишечные палочки устойчивы к хлору и могут вызывать у людей инфекции, поэтому не рекомендуется глотать воду из бассейна.

«Водная лихорадка», которую еще называют лептоспирозом, может провоцировать боль в мышцах, интоксикацию и поражать печень и почки. Переносчиками являются грызуны, но собаки тоже могут заразить воду, потому домашним животным не стоит разрешать купаться в домашнем бассейне.