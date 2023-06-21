Как правильно поливать огород в жару

В жаркую погоду особенно важно обеспечить растения влагой. При этом надо учесть ряд нюансов. О тонкостях полива в дни летнего зноя aif.ru рассказала агроном Елена Горбунова.

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По ее словам, поливать растения во время засухи надо на восходе и заходе солнца. При этом следует отказаться от частого, но необильного полива.

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«В обычных-то условиях он скорее вреден, чем полезен, поскольку вода быстро испаряется и на поверхности почвы, должным образом не пролитой, образуется корка, которая перекрывает кислород посадкам», – пояснила Горбунова.

Обеспечить нормальную влажность воздуха внутри теплицы можно, установив внутри емкости с водой и обеспечив проветривание. Лучшим для тепличных культур является капельный полив.

«Забудьте пока о поливе по листьям – даже о проводимом рано утром или поздно вечером. Используйте правильный алгоритм полива. А именно: пролили первую порцию – ждите, пока она впитается, и только потом лейте следующую», – отметила агроном.

При поливе открытых грядок шлангом ни в коем случае нельзя делать сильный напор. Струи, размывающие почву, в жару особенно опасны. После полива важно аккуратно прорыхлить вокруг растений и в междурядьях. Это сэкономит влагу и улучшит воздухообмен для корневой системы.

«Не будем забывать о мульчировании. В особо засушливые периоды мульча (солома, компостные смеси, опилки и пр.) прекрасно сохранит влагу. Но здесь тоже есть момент: толщину слоя надо постоянно контролировать, чтобы вода не застоялась и не стала первым звеном в заболевании разными гнилями», – сказала Горбунова.

По словам эксперта, помидоры в жару надо поливать один раз в три-пять дней, 10 литров воды на каждые три куста. Огурцы – два-три в неделю, на квадратный метр – не менее 10-12 литров воды.

Такая же норма и у перцев с баклажанами, поливать их надо не реже одного раза в два дня. Морковь в зной нуждается в ежедневных поливах: 15 литров воды на квадратный метр гряды. А свеклу, наоборот, лучше поливать реже – один раз в три-четыре дня: 20-25 литров воды на квадратный метр гряды.

Капусту нужно поить ежедневно, но расход влаги на квадратный метр поменьше – пять-шесть литров.

«Особая статья – картофель. Жара в июне ему особо не страшна, а вот в июле – совсем другое дело. Если вдруг случится именно сугубо июльская засуха, то картофелю надо помочь поливом, одноразовым и мощным. Поливать картофель часто и малыми дозами – опасно. На сотку картофельных посадок надо вылить не менее 800 литров воды», – отметила Горбунова.