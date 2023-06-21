2 способа свернуть полотенца рулоном

Бывает, сложишь полотенца на полку ровненько, стопочкой. И, как назло, нужно взять полотенце с самого низа. Одно тянется за другим, выскакивают края, и вся стопка разворошена! Вот поэтому я сейчас большая поклонница полотенец, свёрнутых рулонами. Удобно, симпатично и главное — они не разворачиваются!

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Нашла несколько способов и остановилась на этих двух. Предлагаю вам попробовать. Постаралась фотографировать подробно и понятно, надеюсь, разберётесь :)

Способ 1

Сложить полотенце правым верхним уголком вниз.

Теперь свернуть полотенце пополам.

Полотенце перевернуть на другую сторону.

Завернуть левый край полотенца до уголка.

Свернуть рулончиком до уголка.

Завернуть этот уголок внутрь рулона.

Готово!

Способ 2

Свернуть полотенце пополам.

Завернуть нижний угол на верхний по диагонали. Но не до конца, а как на фото.

Перевернуть на другую сторону. Получается такой треугольник.

Завернуть края этого треугольника с одной и другой стороны.

Снова перевернуть конструкцию на другую сторону.

Свернуть с нижнего края в рулон. Сверху останется уголок.

Этот уголок завернуть в складку полотенца. Готово!