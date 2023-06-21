Алхимия спокойствия: какой он — аромат для дома

Ощущение безопасности, комфорта, умиротворения иногда кажутся нам недостижимыми. Но всего пара верных нот чарующего аромата способны заставить выдохнуть и немного расслабиться. Почему правильный аромат способен так легко изменить наше настроение к лучшему и как он создаётся, нам рассказала Диана Мазанова, основательница и идейный вдохновитель премиального бренда натуральной косметики с авторскими ароматами LIA LAB.

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Как наш мозг воспринимает ароматы

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Нос — единственный орган чувств человека, не имеющий «посредников». Как только мы вдыхаем аромат, мозг моментально «считывает» подаваемые ему сигналы и распространяет их по всему организму, вызывая определённые чувства, эмоции и воспоминания, меняет настроение. А всё потому, что нерв, который отвечает за передачу сигнала обоняния, связан с мозгом напрямую.

Всё вместе — сигналы, сам мозг и все задействованные в передаче данных структуры образуют лимбическую систему. Она играет важную роль в управлении нашим настроением, памятью, поведением и эмоциями, частотой сердечных сокращений, кровяным давлением, дыханием, памятью, стрессом и гормональным балансом.

Именно поэтому ароматерапия — один из самых действенных способов обрести спокойствие, расслабиться и просто улыбнуться!

Как создаётся «тот самый» аромат

В основе любого авторского аромата — идея, какое именно настроение хочется создать, какие чувства хочется вложить. Иными словами, о чём хочется «рассказать» с помощью этого аромата.

Авторский аромат существенно отличается от обычной — простой «вкусненькой» отдушки. Он не линейный, многогранный, вызывает множество эмоций и раскрывается очень постепенно. Его звучание каждый раз ощущается по-новому.

Так, например, сначала слышаться его верхние ноты, самые яркие. Именно они определяют «ваш» это аромат или нет. Через полчаса они «улетают» и вступают средние (сердечные) ноты – это аура и сама суть аромата. Эти ноты мы «носим» на себе несколько часов. В конце аромат обязательно оставляет некое послевкусие, базовые ноты. Они проявляют себя в течение целого дня.

Конечно же, в зависимости от времени суток, времени года, погоды и даже настроения человека, авторский аромат раскрывается по-разному.

Топ лучших сочетаний ароматов для домашнего спокойствия, комфорта и ощущения безопасности

Конечно, понятие «лучшие ароматы» — это всегда дело вкуса, тут не существует правильного или неправильного. Например, лично мне дарят хорошее настроение сочетания цветочных нот с ванилью, бобами тонка, сандаловым деревом, мускусами.

Если же составлять топ наиболее распространённых сочетаний ароматов для спокойствия, то заведомо удачное — это цитрусовые ноты, свежие, искрящиеся, с характерной горчинкой цедры. Они великолепно сочетаются с древесными и цветочными аккордами.

Спокойствие могу подарить сочетания масел лаванды, петигрейна, бергамота. Вместе они помогают расслабиться и успокоить мысли.

Ощущение уюта и безопасности могут подарить сочетание ароматов розы, апельсина и корицы. Они пробуждают светлые чувства, дарят ощущение комфорта, защищённости.