Как смешать идеальный грунт для комнатных растений: инструкция

Рано или поздно, так или иначе все цветоводы приходят к тому, что готовый грунт из садовых магазинов работает не так, как хотелось бы. Действительно нельзя просто так взять и пересадить цветок в универсальный грунт. Дальше начинается поиск того самого грунта, в котором все будет расти и не будет болеть и, что самое страшное, страдать от перелива и гнить. Такие грунты и правда существуют, но для каждого вида растений нужно покупать отдельный субстрат, а стоят они далеко не дешево.