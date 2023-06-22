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Как смешать идеальный грунт для комнатных растений: инструкция

Рано или поздно, так или иначе все цветоводы приходят к тому, что готовый грунт из садовых магазинов работает не так, как хотелось бы. Действительно нельзя просто так взять и пересадить цветок в универсальный грунт. Дальше начинается поиск того самого грунта, в котором все будет расти и не будет болеть и, что самое страшное, страдать от перелива и гнить. Такие грунты и правда существуют, но для каждого вида растений нужно покупать отдельный субстрат, а стоят они далеко не дешево.

Как смешать идеальный грунт для комнатных растений: инструкция
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"Рамблер" подготовил полезную и универсальную инструкцию, с помощью которой можно составить идеальный грунт в зависимости от предпочтений конкретного растения.

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Важно знать и помнить, что любой грунт состоит из трех частей: основы, минеральных разрыхлителей и питательных веществ. Одним растениям, например, замиокулькасу, нравятся субстраты, состоящие исключительно из минералов, другим нужно меньше разрыхлителей и много питания, третьим - питания поменьше, но разрыхлителей больше. Зная, что нужно конкретному растению, вы сможете изменить пропорцию составных частей таким образом, чтобы получить идеальный грунт.

  1. За основу возьмите верховой торф. Его может быть от половины до 75 процентов в грунте, в зависимости от конкретного растения, для которого вы замешиваете грунт. Также к верховому торфу можно добавить кокосовый торф.
  2. Дальше добавьте минеральных разрыхлителей: вермикулит, перлит, диатомит, пеностекло, керамзит, вулканическая лава - все отлично работает на разрыхление почвы, делает грунт более легким и воздушным и предотвращает загнивание корней. В зависимости от растения минеральных разрыхлителей может быть от 20 до 50 процентов.
  3. В финале добавляем питание. Это могут быть как органические удобрения - биогумус, сапропель, так и минеральные - фосфор, калий, любые питательные смеси пролонгированных минеральных удобрений.

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Меняя пропорциональное соотношение составных частей, вы влияете на влагоемкость, питательность и рыхлость грунта.

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