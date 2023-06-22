Как смешать идеальный грунт для комнатных растений: инструкция
Рано или поздно, так или иначе все цветоводы приходят к тому, что готовый грунт из садовых магазинов работает не так, как хотелось бы. Действительно нельзя просто так взять и пересадить цветок в универсальный грунт. Дальше начинается поиск того самого грунта, в котором все будет расти и не будет болеть и, что самое страшное, страдать от перелива и гнить. Такие грунты и правда существуют, но для каждого вида растений нужно покупать отдельный субстрат, а стоят они далеко не дешево.
"Рамблер" подготовил полезную и универсальную инструкцию, с помощью которой можно составить идеальный грунт в зависимости от предпочтений конкретного растения.
Важно знать и помнить, что любой грунт состоит из трех частей: основы, минеральных разрыхлителей и питательных веществ. Одним растениям, например, замиокулькасу, нравятся субстраты, состоящие исключительно из минералов, другим нужно меньше разрыхлителей и много питания, третьим - питания поменьше, но разрыхлителей больше. Зная, что нужно конкретному растению, вы сможете изменить пропорцию составных частей таким образом, чтобы получить идеальный грунт.
- За основу возьмите верховой торф. Его может быть от половины до 75 процентов в грунте, в зависимости от конкретного растения, для которого вы замешиваете грунт. Также к верховому торфу можно добавить кокосовый торф.
- Дальше добавьте минеральных разрыхлителей: вермикулит, перлит, диатомит, пеностекло, керамзит, вулканическая лава - все отлично работает на разрыхление почвы, делает грунт более легким и воздушным и предотвращает загнивание корней. В зависимости от растения минеральных разрыхлителей может быть от 20 до 50 процентов.
- В финале добавляем питание. Это могут быть как органические удобрения - биогумус, сапропель, так и минеральные - фосфор, калий, любые питательные смеси пролонгированных минеральных удобрений.
Меняя пропорциональное соотношение составных частей, вы влияете на влагоемкость, питательность и рыхлость грунта.