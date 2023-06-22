Нефролепис: секреты ухода и размножения

Неприхотливый папоротник очень легко выращивать дома. И он настолько эффектный, что может украсить интерьер любой комнаты. Моему папоротнику уже несколько лет, и он радует меня своей зеленой пышной листвой!

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Описание растения

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Папоротник — это многолетнее травянистое растение. Оно относится к роду папоротников.

С греческого языка «nephro» переводится как «почка», а «lepis» — как «чешуя».

Нефролепис - обитатель тропических и субтропических лесов. Длинные изящные вайи — это листья папоротника. Они обычно ярко-зеленого цвета, в длину достигают 45-50 см. От основного корня в разные стороны отрастают корневища, на которых растут молодые побеги.

Условия выращивания

влажный воздух;

тень;

опрыскивание;

температуру воздуха +20°C Любит:

сквозняки;

сухой воздух;

яркое солнце;

низкую температуру воздуха (ниже +15°C);

перелив. Не любит:

Посадка, пересадка и размножение

Посадка проходит в весеннее время. Подбирается высокий горшок, так как листья папоротника ниспадают вниз. На дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась. Вниз горшка можно положить керамзит, а после засыпать грунтом, состоящим из торфа, перегноя и хвойной земли в пропорции 1:1:1. Пересаживать папоротник рекомендуют раз в 3 года.

В природе папоротник размножается спорами. В домашних условиях это сделать очень сложно, поэтому чаще всего размножение происходит путем деления куста или размножением усами.

Я планирую в следующем году производить пересадку и деление куста папоротника. Для этого мне понадобится свежий грунт, керамзит и новое кашпо чуть больше предыдущего. Небольшую розетку с корнями и молодыми листьями я аккуратно обрежу и посажу в небольшой горшок с таким же грунтом, как и у взрослого растения. Полью растения теплой отстоянной водой и поставлю на подоконник с рассеянным солнечным светом. Регулярное опрыскивание будет на протяжении всей жизни растения!

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Полив и подкормка

Поливать растение необходимо 1 раз в неделю и достаточно обильно. Вода должна быть теплой и отстоянной. Зимой полив можно сократить до 1 раза в 10 дней. Важно, чтобы грунт, в котором растет папоротник, был все время влажным. Но переливать нельзя, иначе будут загнивать корни. Если почва сильно подсохнет, то листья папоротника сразу начнут подсыхать и желтеть.

Подкормку рекомендуют давать только взрослому растению 1 раз в месяц, начиная с весны. Зимой подкормки не делают. Удобрения можно использовать универсальные, они могут быть как минеральные, так и органические.

Особенности выращивания

Есть определенные особенности в выращивании папоротников:

располагать растение на западной стороне дома, чтобы был рассеянный солнечный свет;

регулярно опрыскивать листву;

грунт должен быть рыхлым и слабощелочным;

оптимальная температура воздуха +15...+25°C;

полив отстоянной водой 1 раз в неделю;

нельзя делать подкормки, если растение больное.