Нефролепис: секреты ухода и размножения

Неприхотливый папоротник очень легко выращивать дома. И он настолько эффектный, что может украсить интерьер любой комнаты. Моему папоротнику уже несколько лет, и он радует меня своей зеленой пышной листвой!
Описание растения
Папоротник — это многолетнее травянистое растение. Оно относится к роду папоротников.
С греческого языка «nephro» переводится как «почка», а «lepis» — как «чешуя».
Нефролепис - обитатель тропических и субтропических лесов. Длинные изящные вайи — это листья папоротника. Они обычно ярко-зеленого цвета, в длину достигают 45-50 см. От основного корня в разные стороны отрастают корневища, на которых растут молодые побеги.
Условия выращивания
- влажный воздух;
- тень;
- опрыскивание;
- температуру воздуха +20°C
- сквозняки;
- сухой воздух;
- яркое солнце;
- низкую температуру воздуха (ниже +15°C);
- перелив.
Посадка, пересадка и размножение
Посадка проходит в весеннее время. Подбирается высокий горшок, так как листья папоротника ниспадают вниз. На дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась. Вниз горшка можно положить керамзит, а после засыпать грунтом, состоящим из торфа, перегноя и хвойной земли в пропорции 1:1:1. Пересаживать папоротник рекомендуют раз в 3 года.
В природе папоротник размножается спорами. В домашних условиях это сделать очень сложно, поэтому чаще всего размножение происходит путем деления куста или размножением усами.
Я планирую в следующем году производить пересадку и деление куста папоротника. Для этого мне понадобится свежий грунт, керамзит и новое кашпо чуть больше предыдущего. Небольшую розетку с корнями и молодыми листьями я аккуратно обрежу и посажу в небольшой горшок с таким же грунтом, как и у взрослого растения. Полью растения теплой отстоянной водой и поставлю на подоконник с рассеянным солнечным светом. Регулярное опрыскивание будет на протяжении всей жизни растения!
Полив и подкормка
Поливать растение необходимо 1 раз в неделю и достаточно обильно. Вода должна быть теплой и отстоянной. Зимой полив можно сократить до 1 раза в 10 дней. Важно, чтобы грунт, в котором растет папоротник, был все время влажным. Но переливать нельзя, иначе будут загнивать корни. Если почва сильно подсохнет, то листья папоротника сразу начнут подсыхать и желтеть.
Подкормку рекомендуют давать только взрослому растению 1 раз в месяц, начиная с весны. Зимой подкормки не делают. Удобрения можно использовать универсальные, они могут быть как минеральные, так и органические.
Особенности выращивания
Есть определенные особенности в выращивании папоротников:
- располагать растение на западной стороне дома, чтобы был рассеянный солнечный свет;
- регулярно опрыскивать листву;
- грунт должен быть рыхлым и слабощелочным;
- оптимальная температура воздуха +15...+25°C;
- полив отстоянной водой 1 раз в неделю;
- нельзя делать подкормки, если растение больное.
Интересные факты
- Нефролепис хорошо очищает воздух от различной пыли и многих болезнетворных микроорганизмов!
- Это древнейшее растение, возраст которого насчитывает более 400 миллионов лет. В народе существовала легенда, что те, кто увидит цветущий папоротник, могут загадать любое желание, которое обязательно сбудется! Обычно ходили искать цветущий папоротник 7 июля на Ивана-Купалу.