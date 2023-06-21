Эксперт рассказала, как спасти квартиру от комаров

Летом комары для многих становятся большой проблемой, поскольку их укусы могут вызвать аллергическую реакцию. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова предложила несколько способов защититься от насекомых, пишет "Вечерняя Москва".

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Прежде всего специалист рекомендует обратить внимание на москитную сетку. У современных моделей отверстия настолько маленькие, что сквозь них не сможет пролететь даже маленькая мошка. Тем не менее важно не натягивать сетку слишком сильно: если она порвется, то комар пролетит легко.

Эффективны и фумигаторы со специальными пластинами или жидкостью. Испаряясь, они воздействуют на насекомых. Химические вещества, которые для этого используются, ядовиты для комаров, но безопасны человека. Однако важно помнить, что на фумигатор может быть аллергия.

Можно применять и ультразвуковые отпугиватели, хотя они работают только на ограниченной площади. Такие устройства издают звуки, которые отгоняют насекомых. Отпугиватель может вставляться в розетку, а может быть приложением для смартфона.