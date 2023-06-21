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Раскрыт необычный способ применения зубной пасты

Чтобы избавиться от тли на дачном участке можно использовать раствор зубной пасты. Необычный способ применения такого продукта раскрыли в материале издания «БелНовости».

Раскрыт необычный способ применения зубной пасты
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Дачникам рекомендовали растворить столовую ложку зубной пасты в двух литрах воды, а затем обработать посадки утром и вечером.

Кроме пасты можно воспользоваться нашатырным спиртом. Для этого чайную ложку вещества следует растворить в двух литрах воды. Таким раствором нужно опрыскивать утром и вечером проблемные растения.

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