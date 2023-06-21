$84.25+0.0192.00-0.07

Российские ученые нашли способы борьбы с портящим растения грибком

Российские исследователи выяснили, что бороться с вредящим сельхозкультурам фузариозами можно двумя способами — регулируя почву и используя врожденный механизм защиты растений.

Российские ученые нашли способы борьбы с портящим растения грибком
© Ferra.ru

Исследователи из Почвенного института имени В. В. Докучаева выявили два метода борьбы с фузариозом растений. Работа ученых опубликована в журнале Diversity.

Фузарий вызывает широкий спектр заболеваний — фузариозов — основных сельскохозяйственных культур, которые приводят к снижению урожая и экономическим потерям. Механизмы распространения гриба и заражения им пока изучены недостаточно. Российские ученые сравнили возможные пути раннего обнаружения фузария в различных типах почв. В результате им удалось найти два подхода к борьбе с фузариозом.

Первый — это использование врожденный механизм защиты растений, помогающего им подавлять экспрессию гена гриба своим генетическим материалов. Наследственная информация от участка ДНК преобразуется в рибонуклеиновую кислоту или белок. Второй — управление микробным сообществом путем регулирования экологических условий почвы.

Регулирование заболеваемости сельскохозяйственных культур фузариозом может быть достигнуто без существенных затрат и экологических рисков, связанных с загрязнением окружающей среды пестицидами. Внедрение современных генетических и биохимических методов поможет устойчивому развитию земледелия и агропромышленного комплексу, подчеркивает один из исследователей, заведующий лабораторией почвенного углерода и микробной экологии ФИЦ «Почвенный институт имени В. В. Докучаева» Михаил Семенов.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители