Как работать в огороде без ущерба для здоровья

С наступлением теплого времени года многие россияне переместились на природу. О том, как не надорваться на участке и сделать работу в огороде максимально комфортной, рассказал врач-ортопед Лев Дунаев.

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Специалист рекомендует увеличивать нагрузку постепенно и уделять время разминке. Кроме того, после часа-другого активной работы надо сделать перерыв, перекусить фруктами и выпить воды.

«Если вы долгое время находитесь в статичном положении, делайте перерывы, разминайте ноги и руки, делайте наклоны – такая активность восстановит кровообращение и питание тканей кислородом», – приводят слова Дунаева «Аргументы и факты».

Медик советует отказаться и от перетаскивания тяжестей – такие действия создают большой риск для мышц спины и запястных суставов.

Облачаться для работы надо в свободную одежду, не пережимающую конечности, это позволит забыть о таких неприятностях как отеки, застой крови и проблемы с венами в будущем. Отдавать предпочтение лучше вещам из натуральных материалов.