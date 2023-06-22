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Ортопед рассказал, как работать в огороде без ущерба для здоровья

Дачный сезон идет полным ходом. О том, как не надорваться на участке и сделать работу в огороде максимально комфортной, "Аргументам и Фактам" рассказал врач-ортопед Лев Дунаев.

Как работать в огороде без ущерба для здоровья
© Unsplash

В первую очередь, важно увеличивать нагрузку постепенно и уделять время разминке. Специалист рекомендует сделать перерыв после 1-2 часов активной работы, перекусить фруктами и выпить воды.

"Если вы долгое время находитесь в статичном положении, делайте перерывы, разминайте ноги и руки, делайте наклоны – такая активность восстановит кровообращение и питание тканей кислородом" – уточнил врач.

Во-вторых, стоит отказаться от таскания тяжелых вещей. Подобные действия представляют огромный риск для мышц спины и запястных суставов.

Чем заняться на даче в дождливую погоду

Не лишним будет задуматься об одежде, в которой вы выполняете работу по саду, обращает внимание врач. Важно, чтобы она была свободной и не пережимала конечности. Если носить одежду не по размеру в течение длительного периода времени, это может привести к отекам, застою крови и проблемам с венами в будущем. Оптимальный вариант – отдать предпочтение удобным вещам из натуральных тканей.

Наконец, для хорошего самочувствия важно избегать активного солнца, то есть период с 12 до 16 часов. В это время лучше отдохнуть или заняться другими делами в тени, резюмировал врач.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как правильно поливать огород в жару.

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