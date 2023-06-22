Фанатка уборки перечислила способы сделать дом чистым легко и быстро

Фанатка уборки, американская блогерша Ханна Франклин, публикующая в одной из популярных социальных сетей ролики под псевдонимом @mindset_mama, перечислила способы, помогающие сделать дом чистым легко и быстро. Ее цитирует издание The Sun.

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Мать двоих детей призналась, что некоторым лайфхакам ее научили в детстве, а до других додумалась сама, желая облегчить себе задачи и больше времени посвящать мужу и дочерям. «Чтобы настроиться на поддержание порядка, я каждое утро застилаю постель. Это простое задание, которое положительно скажется на ваших домашних делах», — рассказала она.

Кроме того, добавила блогерша, нужно держать пылесос заряженным. «Тогда его можно просто взять и пробежаться по комнатам. Также я предпочитаю хранить самые необходимые чистящие средства в шкафу не в глубине полок, чтобы к ним был легкий и быстрый доступ», — рассказала она.

Помимо этого, Ханна подсказала не забывать о неочевидных местах, в которых часто скапливается грязь, впоследствии затрудняющая уборку. «Когда вы этого не видите, вы пропускаете эти места, там копятся бактерии. Под раковиной, за шкафами, вокруг унитаза, под ковриками в машине», — перечислила она.