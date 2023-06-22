Дачникам рассказали о необычном способе защиты растений от холодов
Чтобы защитить посадки на участке от ночных холодов, нужно накрыть растения или создать дымовую завесу, разводя костры в бочках. О необычном способе защиты урожая дачникам рассказала садовод Анна Макарова, ее слова передает телеканал «360».
«В бочках разводить костры и создавать именно дымовую завесу. Такой способ есть, но о нем мало кто знает», — отметила Макарова.
Эксперт также посоветовала воспользоваться обычными методами. На ночь можно накрывать растения — для этого стоит использовать специальный нетканый укрывной материал ультрасил. Также в теплице можно поставить обогреватель.
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