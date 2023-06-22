Дачникам предложили бороться с тлей с помощью одной специи

По словам экспертов, тля представляет опасность для огорода из-за быстрого размножения и перемещения по участку. Для борьбы с вредителями они посоветовали использовать раствор с добавлением одной специи — паприки. Специалисты пояснили, что пряность содержит капсаицин — химическое соединение, вызывающее сильное жжение у большинства живых существ. При этом паприка не наносит вреда растениям.

Для приготовления средства от тли необходимо развести паприку в половине литра воды, а затем получившуюся смесь оставить на 36 часов. После этого нужно процедить раствор, избегая его попадания в глаза или в нос. Перед обработкой растений следует развести 20 миллилитров смеси в литре воды — именно такая пропорция будет безопасной для растения, но губительной для тли. Для лучшего «прилипания» эксперты порекомендовали добавить в средство немного мыла либо жидкости для мытья посуды. Удобнее всего наносить его будет при помощи опрыскивателя.