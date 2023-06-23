6 вещей в доме, которые выдают скупых хозяев

Когда в дом приходят гости, большинству из нас хочется произвести хорошее впечатление. Чтобы не ударить в грязь лицом, мы стараемся заботиться о гостях: обеспечиваем им комфорт, готовим вкусный ужин и поддерживаем приятную беседу.

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Но мало кто задумывается о том, что люди судят о хозяевах дома не только по их поведению, но и по обстановке в квартире. В частности, некоторые вещи могут с головой выдать скупых людей.

Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

Ненужный хлам

В квартирах прижимистых людей часто можно встретить балконы, которые давно превратились в печального вида кладовку, или шкафы, которые ломятся от вещей. Чаще всего эти вещи давно никому не нужны, но хозяева слишком скупы, чтобы избавиться от них – вдруг когда-то пригодятся?

Синтетическое постельное белье

Как правило, это некачественное белье самое дешевое, поэтому в попытках сэкономить люди покупают именно его. Конечно, не все хозяева поведут своих гостей в спальню, но если кто-то решил остаться на ночь, скорее всего он обратит внимание на этот нюанс.

Чайные пакетики

Такой чай стоит недорого и крайне прост в употреблении, но значительно проигрывает по вкусовым свойствам листовому чаю. Некоторые покупают чай в пакетиках, чтобы не тратить время на приготовление листового чая, но чаще всего это вопрос экономии.

Некачественная кухонная утварь

Тупые ножи, ржавчина на сковородке, потертые разделочные доски – все это указывает на то, что хозяева не спешат менять даже ту кухонную утварь, которая очевидно требует замены.

Соусы и сахар в одноразовых пакетиках

Скупые люди часто набирают сахар и соусы в одноразовых пакетиках из различных кафе. Как правило, в их кухонных шкафах можно найти десятки этих пакетиков, и хозяева без зазрения совести предлагают их гостям.

Строгий минимализм