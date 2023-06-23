Как легко и просто отмыть вафельницу или гриль с несъемными панелями

У многих на кухне живут бутербродницы, вафельницы, грили… В них мы готовим вкусные и красивые блюда. Но вот мыть такие гаджеты не всегда просто. А большинство, к сожалению, не обладают съёмными панелями. Поэтому используем любые советы по упрощению этой неприятной процедуры.

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Нам понадобится:

Лимонная кислота — 1 ч. ложка

Вода — 1/3 стакана

Бумажные полотенца — 2-3 шт.

Итак, смешиваем лимонную кислоту с водой до полного растворения.

Смачиваем получившимся раствором 2-3 полотенца (в зависимости от размера загрязнённой панели). Укладываем внутрь вафельницы или гриля мокрые полотенца.

Закрываем крышку и включаем нагрев.

Когда панели хорошо разогреются, можно отключить прибор из розетки и дождаться полного остывания. Затем открыть и вытирающим движением убрать салфетки.