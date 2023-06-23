Как легко и просто отмыть вафельницу или гриль с несъемными панелями
У многих на кухне живут бутербродницы, вафельницы, грили… В них мы готовим вкусные и красивые блюда. Но вот мыть такие гаджеты не всегда просто. А большинство, к сожалению, не обладают съёмными панелями. Поэтому используем любые советы по упрощению этой неприятной процедуры.
Нам понадобится:
- Лимонная кислота — 1 ч. ложка
- Вода — 1/3 стакана
- Бумажные полотенца — 2-3 шт.
Итак, смешиваем лимонную кислоту с водой до полного растворения.
Смачиваем получившимся раствором 2-3 полотенца (в зависимости от размера загрязнённой панели). Укладываем внутрь вафельницы или гриля мокрые полотенца.
Закрываем крышку и включаем нагрев.
Когда панели хорошо разогреются, можно отключить прибор из розетки и дождаться полного остывания. Затем открыть и вытирающим движением убрать салфетки.
Вафельница стала чистой. Панели не жирные. Сейчас протру сухим полотенцем, и можно снова готовить с удовольствием! Лимонная кислота сработала на отлично. Но важна здесь именно температура горячих панелей. В холодном виде результата не будет.