Названы самые опасные для дачников инфекции

Врач Алексей Хухрев: во время дачных работ можно заразиться столбняком и токсоплазмозом

Дачники могут заразиться опасными инфекциями во время работ на садовом участке, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он назвал эти заболевания в беседе с РИА Новости.

По его словам, работа с грядками и клумбами может привести к заражению столбняком, так как в земле могут находиться его споры.

«Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки», — объяснил он.

В связи с этим врач посоветовал работать в перчатках, мыть руки и не трогать грязными руками лицо для профилактики заражения.

Также, продолжил Хухрев, в сельской местности возрастает риск встречи с животным, инфицированным вирусом бешенства: собакой, лисой, белкой, ежом. Если такое животное укусило человека, ему нужно пройти курс вакцинации.

«Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок», — рассказал он.

Наконец, добавил терапевт, на участке дачника может укусить клещ, переносящий энцефалит или боррелиоз (болезнь Лайма).

«Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу», — заключил Хухрев.