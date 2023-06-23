Дачникам дали советы по борьбе с лишайниками на плодовых деревьях

Дачникам часто приходится избавляться от лишайников на плодовых деревьях. Специалисты Россельхознадзора назвали самые действенные методы для этого.

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Лишайники — это живые организмы, которые образуются в результате симбиоза грибов и сине-зеленых водорослей. Они сильно вредят растению, поглощая воду и препятствуя естественному дыханию через кору. Основной причиной появления агрономы называют низкий иммунитет дерева, пишет «Профиль».

Самым эффективным способом борьбы с лишайниками является механическая очистка дерева. Специалисты Россельхознадзора советуют делать это после дождя и обязательно использовать жесткую губку. После соскребания лишайник нужно вынести за пределы дачного участка.