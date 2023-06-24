Как при стирке удалить с белья и одежды волосы и шерсть

Этот лайфхак поможет многим любителям животных. И не только им.

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Как часто, стирая в стиральной машине бельё, вы сталкивались с комком волос или шерсти на одежде?

И это после стирки в стиральной машине, когда бельё благоухает отдушкой. Для того чтобы таких сюрпризов не было, надо всего лишь положить в стиральную машинку при стирке небольшой кусочек рулонной тряпки.

После стирки вытаскиваем эту тряпку. На ней скапливаются волосы и грязь.