Что делать если в квартире сделана перепланировка и нет согласования

Не всегда предоставляемая планировка квартиры от заказчика идеально вписывается в потребности владельца. Порой хочется внести небольшие изменения, чтобы стало просторнее или наоборот, добавить еще небольшую комнату. Однако не все манипуляции со стенами в квартиры разрешены. И это не прихоти законодательства, а, в первую очередь, ради безопасности жильцов квартиры и всего дома.

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Запрещенные планировки

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1. Если вы решили из одной просторной комнаты сделать две поменьше, то не спешите ставить новую стену. Законодательно запрещено разделение, если в одном из помещений не будет окна и радиатора отопления. Как исключение можно рассмотреть вариант с кладовкой или мини-гардеробной, для которых подойдут формальные стены, например, из гипсокартонного материала.

2. Если в вашей кухне проведена газовая труба, то недопустимо делать объединение с какой-либо комнатой. Плита с газом должна находиться в изоляции от других жилых комнат. Законодательный запрет создан для того, чтобы обезопасить помещения от вероятности утечки газа. Такая кухня обязательно должна быть с перегородкой, стеной или дверью.

3. Не допускается к узакониванию уменьшение или разделение комнат, если площадь сокращается более, чем на 25%.

4. Несущие стены категорически запрещено демонтировать. Это приведет к колоссальному риску обрушения верхних этажей на вас. Причем произойти это может как в момент сноса стены, так и позже.

5. Мокрые точки нельзя устанавливать в жилых комнатах, не предназначенных для этого. Также не допускается менять местоположение санразводки, без согласования с соответствующими инстанциями.

6. Запрещено переносить радиатор центральной системы отопления из комнаты на лоджию. Это касается как нового, так и старого элемента. Лоджия не является жилой комнатой, в ней нет должного остекления, утепления и проводки электросетей.

7. Владельцам квартиры нельзя захватывать часть площади придомового имущества. Не допустимо что-либо монтировать на крыльце или лестничной клетке. Запрещено достраивание балкона на всех этажах, начиная со второго.

8. Присоединение тёплого пола к системе центрального отопления — под запретом, как и демонтаж общедомовой вентиляции.

9. Если вы проживаете в аварийном доме, то никакие манипуляции с перепланировкой не допускаются к реализации.

Разрешенные планировки

1. В новостройках допускается вариант объединения гостиной комнаты с кухней, так как в них нет газовых коммуникаций. Также разрешено увеличение площади за счет присоединения коридора, подсобного или кладового помещения.

2. Разрешены работы по объединению комнат в одно большую, если они проведены путем сноса или частичного демонтажа не несущих перегородок.

3. Разделение одной комнаты на две поменьше возможно при соблюдении норм по метражу и требований к гостиной и спальне.

4. Допускается демонтаж, замена или установка сантехники в границах отведенного для них помещения. А также объединение ванной и туалета в одну комнату, и наоборот, разделение на два объекта.

5. При желании изменить немного планировку своей квартиры, в первую очередь, необходима консультация со специалистом. Каждый случай рассматривается индивидуально. Вы более детально узнаете о возможных штрафах и рисках перепланировки помещений.

Ответ на вопрос «надо ли узаконивать перепланировку» содержится в ст. 29 ЖК РФ. По закону получить разрешение на переустройство необходимо до начала работ. Порядок проведения перепланировки определен ст. 26, 28 ЖК РФ. Перед проведением работ необходимо убедиться, что межэтажные перекрытия способны вынести нагрузку новых конструкций, стены и перегородки, которые планируется демонтировать, не являются несущими, а перенос коммуникаций не скажется на работоспособности инженерных систем в доме — в общем, убедиться, что перепланировка не нарушает нормы ГОСТ, СНИП и безопасности.

Нужно ли согласовывать перепланировку, если она уже сделана? Такая перепланировка в соответствии со ст. 29 ЖК РФ признается самовольной.

Самовольная перепланировка/переустройство грозит собственнику:

• штрафом от 2000 до 2500 рублей по ст. 7.21 КоАП РФ;

• необходимостью привести квартиру в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование (п. 3 ст. 29 ЖК РФ);

• возмещением ущерба соседям, если конструктивные изменения привели к порче их имуществ;

• сложностями с последующей продажей квартиры;