5 способов помыться, когда отключили горячую воду

В летний сезон по традиции отключают горячую воду. И ничего не остается, кроме как искать иные способы помыться.

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«Вечерняя Москва» собрала топ-5 альтернативных горячему душу вариантов купания.

Кастрюля с водой

Самый элементарный способ принять ванну с горячей водой — подогреть холодную. Для этого можно воспользоваться электрическим чайником или емкостью, которую можно поставить на плиту, чтобы нагреть необходимое для купания количество воды. Перед принятием душа нужно будет смешать разогретую воду с холодной.

Ленивый душ

Если вам не хочется греть воду, то можно ограничиться ленивым душем. С помощью влажных салфеток, очищающих лосьонов и других гигиенических средств очистите необходимые участки тела.

Летний душ

Владельцы дач или загородных домов, скорее всего, имеют летний душ. Чтобы искупаться под теплыми струями, необходимо набрать бочку воды и согреть ее с помощью солнечных лучей. В течение дня «источник» впитает температуру, и вы сможете принять душ с комфортом.

Проточный нагреватель

На сегодняшний день рынок переполнен различными техническими приспособлениями, которые позволяют без лишней головной боли нагреть воду до нужной температуры. Среди них — проточные электронагреватели, которые уже стали неплохой альтернативой бойлеру. Такие аппараты довольно доступны: их стоимость начинается от 1500 рублей.

Шампунь без воды