3 секрета роскошных пионов

Сезон цветения пионов начался в Новосибирске. Самые лучшие сортовые растения показали на ежегодной выставке «Пион-2023» в Новосибирской дачной академии. О секретах выращивания многолетних цветов новосибирцам рассказал цветовод-опытник Виктор Мастов.

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В коллекции новосибирских цветоводов Мастовых 400 сортов пионов. На плантации в 15 соток расположены около 600 кустов пионов самых разнообразных видов и расцветок. Именно сейчас все они на пике цветения. Лишь часть роскошной коллекции Мастовы представили на выставке «Пион-2023».

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Как рассказал VN.ru цветовод-опытник Виктор Мастов, несмотря на то что самые распространенные в Сибири травянистые пионы довольно неприхотливые растения, они будут пышно цвети на одном месте много лет лишь при соблюдении определенных условий.

Как высадить куст пионов

Самое главное, по словам цветовода, сделать правильные посадочные ямы и правильно заложить удобрения при посадке. Тогда растение будет цвести и прекрасно себя чувствовать не меньше трех сезонов без всяких забот и вмешательств. И лишь на четвертый год потребуются дополнительные подкормки.

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Перед высадкой пиона нужно обеспечить растения хороший дренаж. Я посадочную яму глубиной 50-60 сантиметров потребуется уложить дренажную подушку из песка или щебня в 5-10 сантиметров.

Если почва на участке песчаная, можно обойтись без дренажа.

«Самое главное, чтобы у корневищ пиона не было застоя вода. Этого растения боятся», – говорит Мастов.

После дренажной подушки укладывается как минимум полведра трехлетнего перегноя либо перепревшего навоза. Затем слой земли в 5-10 см вперемешку с агрофосфатом. Этого удобрения понадобится граммов 200-300 на одну посадочную яму. Можно добавить пару стаканов золы, все это перемешивается и засыпается в яму.

«Дальше выставляем корневища по уровню. Верхняя почка в условиях Сибири должна быть заглублена не более, чем на 5 см. В широтах Краснодарского края корневища достаточно заглубить на 2-3 сантиметра», – поясняет цветовод.

Лучше всего высаживать пионы осенью, не позднее сентября. До начала зимы они успеют прижиться на новом месте. Если высадить корневище пиона по всем правилами, цветок будет расти и цвести несколько лет без всяких подкормок.

Как удобрять пионы

Через 2-3 года после посадки ранней весной Виктор Мастов рекомендует провести первую подкормку.

«Когда почва прогрелась до 5-10 градусов, куст обильно проливают азотным удобрением или настоем коровяка. Можно сделать круговую канавку в 5-7 сантиметров на расстоянии в 30 сантиметров от куста и замульчировать её любыми гуминовыми удобрениями. То есть заглубить это все и перемешать».

Можно пролить канавку 10-дневным настоем коровяка. Такая основательная подкормка потребуется через 2-3 года после высадки пиона. В дальнейшем растения нужно будет регулярно подкармливать калийно-фосфорными удобрениями.

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Виктор Мастов рекомендует подкармливать пионы трижды в сезон: в период образования бутонов, во время цветения и в середине июля после того, как пионы отцветут. Удобрять нужно калийно-фосфорным удобрением в жидком виде.

Когда пересаживать пионы

Омолаживать кусты травянистый пионов рекомендуют на 5-й год. Тогда это сделать проще всего.

«Если планируется вырастить пышный куст и добиться пышного цветения, то можно и через 7 лет омолаживать. Но куст будет выкопать сложнее. Оптимальный срок 4-5 лет – куст легко делится. Но пышность будет не такая, как у более старых кустов», – объясняет цветовод.

Пионы не требовательные в уходе и очень декоративны в свой короткий период цветения. Всего за неделю цветок распускается, полностью раскрывает всю свою красоту и увядает. Летом-2023 для пионов идеальные условия: они расцвели позднее и цветут дольше обычного из-за прохладной погоды. Самый опасный момент цветения – сильные дожди, которые разбивают пышные шапки соцветий.