Как стирать постельное белье, чтобы оно оставалось белым

У каждого в гардеробе найдется хоть один предмет одежды белого цвета. Чтобы они не теряли белизну и свежесть, необходимо правильно ухаживать за вещами. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Белую одежду нужно стирать после каждой носки, постельное белье тоже лучше не использовать слишком долго, полотенца для кухни – менять почаще. Если не занашивать белье, проблем в его отбеливании не возникнет.