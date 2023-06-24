Как стирать постельное белье, чтобы оно оставалось белым
У каждого в гардеробе найдется хоть один предмет одежды белого цвета. Чтобы они не теряли белизну и свежесть, необходимо правильно ухаживать за вещами. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Белую одежду нужно стирать после каждой носки, постельное белье тоже лучше не использовать слишком долго, полотенца для кухни – менять почаще. Если не занашивать белье, проблем в его отбеливании не возникнет.
- При стирке важно не смешивать белую и цветную одежду, а также вещи разной степени загрязнения.
- Постельные принадлежности стирайте два раза в месяц при температуре между 40 и 90 градусами.
- Не забивайте барабан под завязку, он должен быть свободен на одну четвертую.
- Если видны сильные загрязнения, белье лучше предварительно замочить в растворе из холодной воды и поваренной соли.
- Пятна можно заранее потереть хозяйственным мылом или порошком.
- Отбелить ткань может помочь раствор из 3% перекиси водорода. В 5 литрах теплой воды размешивают 200 мл перекиси, замачивают белое белье на несколько часов, а потом стирают.
- Если на белых рубашках и футболках в области подмышек от пота появилась желтизна, ее можно вывести с помощью уксуса. Необходимо смешать воду, соль, соду, перекись водорода и столовый уксус в равных пропорциях. Кашицу втереть во влажные проблемные места, оставить на 20 минут и постирать.
- Осветлить пожелтевший кухонный текстиль поможет горчица. Порошок заливают горячей водой и ждут появления осадка. Затем процеживают полученный раствор, в котором замачивают вещи на 2 – 3 часа.
- Используйте специальный отбеливатель, но эконмить на нем не стоит. Сегодня на полках супермаркетов можно найти большой выбор отбеливающих порошков, с содержанием активного кислорода. Такими средствами можно отстирывать даже детское белье, так как они эффективны и безопасны.
Рамблер: главные новости