7 летних идей для уикенда

Лето – отличная пора, вот только большую часть времени мы все равно проводим в пыльных офисах. Хорошо хоть в субботу и воскресенье можно перезагрузиться.

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Дома не сидим! Выбираемся на прогулку.

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Пикник. Выберите полянку или лес, место у водоёма, где будете чувствовать себя комфортно. Пригласите друзей или коллег. Закупите вкусности: овощи, фрукты, колбасную и сырную нарезки, напитки. А во время душевного мероприятия побегайте босиком по траве, искупайтесь, поваляйтесь в гамаке, пожарьте мясо, хлеб и картошку на костре, полежите на траве, разглядывая облака, покатайтесь на SUP-досках.

Займитесь спортом. Конечно, на свежем воздухе. Это могут быть йога, пилатес, энергичные танцы. Зачастую в больших и маленьких городах активисты собирают единомышленников вместе. Присоединяйтесь, не пожалеете! А приятным завершением занятия может быть чаепитие. Не забудьте термос и полезный перекус.

Выходите на пленэр. Не страшно, если не умеете рисовать. Страшно, если не будете пробовать новое. Необязательно повторить выбранный пейзаж. Обязательно рисовать для души, можно даже с закрытыми глазами – это сродни медитации.

Преобразитесь. Не откладывайте на потом смену причёски, создание татуировки, пусть и временной, маникюр, массаж, SPA и другие приятные процедуры. Пробегитесь по магазинам: выберите себе пару-тройку ярких нарядов, элегантных или хулиганских – под настроение.

Приготовьте мороженое. Вот рецепт холодного десерта. Понадобятся 200 граммов сливок 33%, чайная ложка ванильного сахара, 100 мл сгущёнки, 50 граммов варёной сгущёнки, чуть-чуть кондитерской посыпки. Взбиваем сливки, они должны загустеть. Добавляем сгущёнку и сахар. Мешаем до однородного состояния. Разливаем по формочкам и убираем в морозильную камеру на несколько часов. Приятного аппетита!

Выберитесь в загородный ресторан. Лучше тот, что работает с мая по сентябрь. И тот, в котором вы бываете нечасто. Закажите экзотическое блюдо, напиток по рецепту местного бармена, попросите включить джаз и наслаждайтесь.