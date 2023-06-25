Как отличить съедобные грибы от их ядовитых «двойников»

Грибы в лесах Москвы и Подмосковья уже пошли. Где-то, локально, их немало, а где-то ситуация чуть хуже. Автор грибных прогнозов Сергей Федотов традиционно делится с «Вечерней Москвой» своими наблюдениями и рекомендациями.

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— Чуть севернее Москвы сегодня продолжается «грибная движуха»: там прошло побольше дождей и влага сохраняется. Несколько помешало грибной ситуации то, что сухие антициклоны встали наглухо в Центральной части России. Поэтому грибочки есть, но растут они очень хитро: у водоемов и в тенистых елях-березах. Напомню: согласно моей теории тепловлажностных провокаций, холод 3 июня хорошо «раскачал» грибную ситуацию. Видите — жара и сушь, а грибы — есть, пусть их активный выход и прервался. Какой прогноз на лето? В августе, если все пойдет с осадками по плану, нас ждет новая мощная волна грибов (с 23–28 августа). Ну а сейчас мы идем в лес за тем, что есть: осталась еще неделя для собирания трутовиков нового слоя, пестрецы ждут вас, есть и подосиновики, в елках, что потенистее, уже появились белые! Однако очень важно, отправляясь сейчас в лес, в грибном азарте не нахватать в свою корзину опасных двойников съедобных даров леса!

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Белый и дубовик

Дубовик крапчатый, очень похожий на «странный белый», на самом деле съедобен. Более того: многие люди, столкнувшиеся с массовым произрастанием дубовиков, ценят их за плотную массу и легкий аромат. Но есть и те, кто порой не принимает эти грибы вплоть до отвращения. Шляпа-подушечка красно-бурого цвета, зеленовато-желтый трубчатый слой и оливковый споровый порошок их настораживают и вызывают недоверие. Характерная особенность этих грибов — посинение мякоти на срезе, красноватые чешуйки на ножке. А если на шляпку надавить, под пальцем появится темное пятно.

Шампиньон и мухомор вонючий

Оба беленькие и ладные, но один — вкуснейший, а другой — смертельно ядовитый... Приглядитесь: перепутать их не так просто. У мухомора шляпка сначала похожа на яйцо, затем становится почти плоской, да и под шляпкой у него не розовые пластинки, как у молодого шампиньона, а белые. Будьте бдительны. Ну и рассмотрите внимательно шляпку шампиньона!

Белый и желчный (горчак)

Эти два гриба очень похожи, почти один в один. Не слишком опытный грибник без опасений положит найденный горчак в корзину, не смутит его и чуть более желтая ножка найденного «сокровища». Но сделайте срез: у белого гриба он останется белым, а у желчного — покраснеет. Ну и горечь, конечно, в желчном грибе содержится мощная. Некоторые грибники, чтобы снять все сомнения, касаются среза гриба языком. Делать так не стоит, будут сильное жжение и горечь во рту. Лучше не берите сомнительные грибы, и все. И помните: желчный гриб не ядовит и в пищу не годится из-за горечи.

Летний опенок и галерина

А вот эта серьезная ошибка может даже стоить грибнику жизни. Галерины растут в то же время, что и любмые всеми опята. Оба эти гриба очень похожи друг на друга внешне, более того — уже доказано, что галерина может даже расти и сростками, прямо как опята, а ведь еще недавно считалось, что это гриб-одиночка. Но отличия между галериной окаймленной и летними опятами есть. Стоит запомнить, что у съедобных опят всегда есть на ножках чешуйки и легкий беловатый налет, исчезающий при прикосновении, у галерин же шляпка всегда имеет правильную полушаровидную форму и равномерную окраску. А вот у съедобных опят шляпка тупоколокольчатая, в центре чуть более темная, потом идет колечко и по краю — темный ободок.

Подберезовик и его болотный брат

Они почти неотличимы — любимец многих подберезовик и подберезовики болотные. У них чуть розоватая мякоть и губка под шляпкой. Болотным подберезовиком вы не отравитесь, конечно, но будете иметь проблемы с кишечником. Впрочем, его горечь вряд ли заставит вас съесть приготовленное грибное блюдо.

Подосиновик и дубовик

Путают и эти грибы. Особенно часто путаница происходит, когда перед вами грибочки-подростки, малыши. Запомните: у подосиновика ножка покрыта темными чешуйками, у дубовиков они красноватые.

Бледная поганка и сыроежка зеленая

У поганки грибник обнаружит утолщение, которого на ножке у сыроежки нет. И колечка под шляпкой у сыроежки нет, и шляпка другая, но ведь путают эти грибы — а последствия катастрофичны...

Вся правда о свинушках

«Всю жизнь их ели и будем есть!» — так иной раз говорят о свинушках консерваторы. И зря. Большинство видов свинушек являются условно ядовитыми. Но если свинушки толстые еще можно употреблять в пищу после обработки, то свинушки тонкие и ольховые есть не стоит.

У свинушки толстой мясистая шляпка, ножка бархатистая. У свинушки ольховой ножка короткая, свинушка тонкая имеет вдавленную шляпку. После первого употребления их в пищу никаких симптомов отравления не будет, но токсины начнут накапливаться и в какой-то момент могут привести к сбою работы почек.

Боровик и сатанинский гриб

А вот этот двойник любимого миллионами боровика — штучка довольно опасная. Отличается сатанинский гриб шляпой-подушкой, иногда очень крупного размера (до 40 сантиметров!) Мякоть плотная, ножка чуть суживается вниз и имеет слегка красноватый оттенок. Именно это, кстати, позволяет некоторым путать сатанинский гриб со съедобным дубовиком.

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