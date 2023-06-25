Дизайнеры рассказали, почему не стоит совмещать спальню с гостиной
Дизайнеры назвали пять самых распространенных ошибок при планировании интерьера квартиры.
Нельзя совмещать спальню с гостиной, указывают эксперты в Telegram-канале DreamLayout:
"Когда к вам приезжают гости, создаются некоторые неудобства, особенно, если они остаются ночевать. Спальня - личная зона, поэтому ее необходимо отделить от гостиной любым возможным способом - перегородкой, стеной, шторами и т.д".
Нужно заранее продумать направление открывания дверей, иначе после окончания ремонта двери будут задевать мебель.
Следует спланировать места хранения хозяйственных принадлежностей: где будет шкаф или кладовая для швабр, ведер, сушильной или стиральной машины, где хранить веники, пылесос, моющие средств. В противном случае все это будет расставлено по углам.
Перед покупкой мебели стоит тщательно изучить ее размеры.
"Сложно оценить размеры мебели, когда вы смотрите на нее в большом магазине. Поэтому чаще всего многие впадают в ступор, когда стол или диван съедает все пространство. Стоит учитывать размеры бортиков, выступающих частей и т.д", - советуют дизайнеры.
Еще одна частая ошибка - непродуманная электрика. Перед тем, как начать ремонт, важно продумать, где будут расположены розетки, выключатели, светильники.