Почему не стоит совмещать спальню с гостиной

"Сложно оценить размеры мебели, когда вы смотрите на нее в большом магазине. Поэтому чаще всего многие впадают в ступор, когда стол или диван съедает все пространство. Стоит учитывать размеры бортиков, выступающих частей и т.д", - советуют дизайнеры.