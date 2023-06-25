Почему не цветут огурцы и что делать

Первые соцветия на огурцах появляются на 30 – 45 день после посева семян. Но что делать, если цвести огурцы еще даже не собираются? Этот вопрос актуален для многих дачников. К этому приводит множество причин и их возможно решить.

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Первопричиной может являться почва. Так при выращивании культуры на одном и том же месте несколько лет подряд, происходит накопление патогенов в почве. Что бы этого не происходило необходимо соблюдать севооборот.

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Лучшими предшественниками для огурцов являются ранние сорта капусты, бобовые (горох, фасоль, чечевица), лук, сельдерей, шпинат, помидоры, перец, картофель, свекла, настурция, календула, кукуруза, виноград. Так участок должен, быть светлым и защищенным от холодного северного ветра, с большим содержанием органического вещества, питательных веществ и нейтральной кислотностью почвы (оптимальный интервал рН 6,5 – 7).

При выращивании огурцов в защищенном грунте (теплица, парник) необходимо менять грунт раз в 3 – 4 года или каждый год обрабатывать грунт вместе с ограждениями фунгицидами. Это необходимо чтобы не происходило накопление в грунте патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений.

Плохое цветение может быть связано также с качеством семян. Образование поздней завязи и задержка женских цветов, прежде всего, связаны с некачественными семенами. Так выросшие растения из свежих семян, будут активно выпускать мужские цветы и только позже начнут появляться женские цветы с завязями. Чтобы это избежать, используют семена 2-х – 3-х летней давности, или же перед высевом их закаливают морозом или прогревают. Закупку семян желательно производить у проверенных агрофирм, а заготовкой семян самостоятельно заниматься рискованно. При покупке семян необходимо обращать на срок годности, который стоит на упаковке.

Частые или густые посадки растений могут иметь как следствие позднее или слабое их цветение. При густой посадке растения плохо вентилируются, им не хватает солнечного света и питательных веществ. Расстояние между растениями должно составлять не менее 20 см. Чрезмерно загущенные посадки, возникают в результате неправильного формирования куста. Важно знать, что разные сорта требуют разного подхода в формировании куста!!! Так у партенокарпических сортов (тех, которые не нуждаются в опылении насекомых) удаляют все побеги и бутоны, появившихся в пазухах нижних листьев до 5 листа (на высоте до 50см). У пчелоопыляемых сортов и гибридов, на которых образуются цветки мужского типа, желательно прищипывать главный побег в фазе 5 – 6 настоящих листов для формирования боковых побегов.

Также одной из причин отсутствия цветения может быть полив холодной водой. Оптимальной температурой воды для полива является 25 С.

Полив проводят рано утром или вечером теплой отстоянной водой. При этом землю вокруг корневой шейки оставляют сухой, что бы предотвратить загнивание стебля. В начальный период роста до цветения почву увлажняют регулярно, затем полив сокращают, это будет способствовать росту количества закладываемых женских цветков. При среднесуточной температуре воздуха выше 27 С, полив проводят 2 раза в день, так как высокие температуры мешают завязываться плодам. Если мало поливать растения, то образующие плоды будут горчить! Для образования завязи рекомендуют некорневую подкормку 1% раствором борной кислоты или борсодержащими удобрениями («Боро Про», «Борогум-М», «Маг-бор» и т.д.). Борсодержащие удобрения вносят согласно регламенту их применения, указанному на тарной упаковке.

Чрезмерное внесение азотных удобрений – одна из наиболее часто встречаемых причин, которая приводит к дефициту для растений фосфора и калия, а также к тому, что растения огурцов начинают наращивать мощную вегетативную массу, появляется бурая окраска у листьев, плетей и образуется большое количество пустоцветов (мужских цветов).

Для образования завязи растения подкармливают раствором золы 10 – 15 г и суперфосфата простого 50 – 60 г на 10 литров воды. Раствор настаивают в течение одной недели. А азотные подкормки можно исключить с началом цветения. Всего за сезон достаточно провести 4 подкормки.