Клининг-эксперт рассказала, как уменьшить количество пыли в квартире

Клининг-эксперт Бельчак рассказала, как уменьшить количество пыли в квартире
Полезные советы, которые помогут избавиться от пыли в квартире, дала сотрудница службы клининга Алла Бельчак.
Специалист рекомендовала уменьшить количество предметов, на которые оседает пыль. Среди них статуэтки, вазы, сувениры и мягкие игрушки. Ненужные для ежедневного использования вещи не следует хранить на открытых поверхностях.
«Освежить мебель, подушки и шторы можно с помощью отпаривателя или пароочистителя», — сообщила Бельчак в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Подушки, одеяла и сезонную одежду можно хранить в вакуумных пакетах. Они будут защищать вещи от оседания пыли.