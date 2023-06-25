Клининг-эксперт рассказала, как уменьшить количество пыли в квартире

Полезные советы, которые помогут избавиться от пыли в квартире, дала сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

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Специалист рекомендовала уменьшить количество предметов, на которые оседает пыль. Среди них статуэтки, вазы, сувениры и мягкие игрушки. Ненужные для ежедневного использования вещи не следует хранить на открытых поверхностях.

«Освежить мебель, подушки и шторы можно с помощью отпаривателя или пароочистителя», — сообщила Бельчак в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».