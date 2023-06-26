7 вещей в квартире, которые нужно мыть ежедневно

Они несут опасность и для уюта, и для здоровья.

Даже если вы — отличная хозяйка, то можете не знать о нескольких предметов в квартире, которые необходимо мыть гораздо чаще, чем это обычно происходит. Они влияют и на уют в квартире, и на здоровье жильцов.

Полотенца

Косметологи напоминают, что полотенце для лица должно быть идеально чистым, поэтому его нужно менять ежедневно или пользоваться одноразовыми, чтобы избежать высыпаний. Полотенца для рук на кухне тоже необходимо стирать каждый день: из-за влажности в ворсинках скапливаются бактерии и начинают быстро размножаться. Большинство из них — безопасные, но могут попасть на поверхность и болезнетворные, именно они могут привести к отравлению.

Стенки душевой кабины

Душевая кабина или плитка в ванной комнате — идеальное место для появления плесени, ведь здесь тепло и влажно. Такое соседство может привести к обострению заболеваний легких, появлению аллергии. Протирайте насухо панели душевой кабины или стены в ванной после каждого принятия душа.

Раковина

Влажность, остатки еды в сливе, капли на поверхности — кухонная раковина тоже станет отличным местом для размножения болезнетворных бактерий. К тому же, многие хозяйки считают, что именно чистая раковина создает эффект чистой и уютной кухни. Каждый вечер освобождайте раковину от посуды, наполните ее горячей водой с мылом или средством для посуды, дайте постоять несколько минут и слейте, а затем протрите раковину насухо бумажным полотенцем.

Кофеварка

Остатки кофе быстро окисляются и становятся источником размножения плесени. Так недалеко и до отравления. Обязательно промывайте кофемашину ежедневно: кофе станет вкуснее, а здоровье семьи останется в безопасности.

Поверхности в коридоре

Именно сюда мы ежедневно кладем ключи, кошелек, сумки, принося домой грязь и бактерии с улицы. Чтобы не допустить появления дома вирусов и болезнетворных бактерий, потирайте стол или тумбочку при входе в квартиру ежедневно. Отлично, если для этого вы будете использовать специальные салфетки.

Зеркала