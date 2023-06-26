Кухонная утварь стала источником микропластика в пище
Учёные Американского химического общества изучили разделочные доски из разных материалов и озвучили их недостатки. Оказалось, что деревянные доски – более подходящая среда для размножения микроорганизмов, а пластиковые доски стали источником микропластика в пище.
Исследователи проанализировали, сколько частиц микропластика попадет в еду из разделочных досок, сделанных из полипропилена и полиэтилена. Эксперимент проводился с досками, на которых уже были царапины. На них нарезалась морковь, а потом делались замеры микрочастиц в измельчённом овоще, – рассказывает Роскачество.
Результаты показали, что за год регулярного использования разделочных досок в пищу попадает от 14 до 71 миллиона микрочастиц полиэтилена и до 79 миллионов микрочастиц полипропилена.
Исследовались и деревянные доски. Оказалось, что микрочастицы дерева ещё в большем количестве переносятся в пищу. В зависимости от конкретных досок их обнаружилось в 4 – 22 раза больше, чем с пластиковых.
Далее с помощью лабораторных мышей учёные оценили, как эти микрочастицы влияют на жизнедеятельность клеток. Анализ показал, что вреда клеткам грызунов микрочастицы из разделочных досок не нанесли.
Какие действия можно предпринять, чтобы ещё снизить риски использования кухонных досок? Резать следует более крупными кусками, делать это нужно медленнее, не резко, не повреждая саму доску. В качестве альтернативы можно использовать доску из стекла.