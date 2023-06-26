Кухонная утварь стала источником микропластика в пище

Учёные Американского химического общества изучили разделочные доски из разных материалов и озвучили их недостатки. Оказалось, что деревянные доски – более подходящая среда для размножения микроорганизмов, а пластиковые доски стали источником микропластика в пище.

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Исследователи проанализировали, сколько частиц микропластика попадет в еду из разделочных досок, сделанных из полипропилена и полиэтилена. Эксперимент проводился с досками, на которых уже были царапины. На них нарезалась морковь, а потом делались замеры микрочастиц в измельчённом овоще, – рассказывает Роскачество.

Результаты показали, что за год регулярного использования разделочных досок в пищу попадает от 14 до 71 миллиона микрочастиц полиэтилена и до 79 миллионов микрочастиц полипропилена.

Исследовались и деревянные доски. Оказалось, что микрочастицы дерева ещё в большем количестве переносятся в пищу. В зависимости от конкретных досок их обнаружилось в 4 – 22 раза больше, чем с пластиковых.

Далее с помощью лабораторных мышей учёные оценили, как эти микрочастицы влияют на жизнедеятельность клеток. Анализ показал, что вреда клеткам грызунов микрочастицы из разделочных досок не нанесли.