Какую микрозелень можно вырастить в домашних условиях

Не все любят заниматься садом-огородом на даче. Но при этом многие пробуют себя в выращивании микрозелени на подоконнике или балконе в квартире. Одни воспринимают это как хобби, а другие хотят получить небольшой экологически чистый урожай, богатый полезными веществами. О том, как можно вырастить микрозелень в домашних условиях, изданию «Вести Подмосковья» рассказала эксперт-консультант супермаркета «Семь Семян», биолог, агроном Анна Сердечная.

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Микрозеленью считаются совсем молодые побеги растений. На сегодняшний день такие семена можно найти практически в любом садовом магазине. «Необходимо выбрать светлое и теплое место на окне, а также помимо семян приобрести невысокие пластиковые емкости и субстрат. В качестве последнего подойдут льняные или кокосовые коврики, ватные диски или бумажные полотенца. А еще можно использовать торф или вермикулит», - посоветовала специалист.

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В емкость с субстратом нужно посеять семена и регулярно увлажнять их из пульверизатора. По словам агронома Сердечной, обычно они прорастают через несколько дней. Собирать мини-урожай можно, когда всходы увеличатся до 4-6 см и сформируют первую пару настоящих листочков.

«В виде микрозелени доступны разнообразные культуры: овощные, бобовые, зерновые, пряные травы. Например, быстрорастущий кресс-салат, горчица с перечным вкусом и тонким ароматом, редис и кинза, горошек и подсолнечник, руккола и свекла, базилик. Обычно микрозелень употребляют в свежем виде, чтобы получить максимум полезных веществ. Ее добавляют к мясу и рыбе, салатам и закускам, в смузи и на бутерброды, а также едят в качестве самостоятельного продукта», - отметила Анна Сердечная.

Кстати, картофель, помидоры, баклажаны и перец не рекомендуется употреблять именно в виде микрозелени - ростки содержат вещества, способные повлиять на ЖКТ и нервную систему. А у арбуза, огурца, дыни и тыквы проростки достаточно горькие и тоже не подойдут для стола.