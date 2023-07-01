Как быстро очистить кухонную вытяжку от грязи и жира: видео
Кухня всегда была местом, требующим уборки чаще всех остальных помещений в квартире. Зачастую именно здесь семья проводит большую часть времени.
Вытяжка – одно из самых грязных мест в кухне – на фильтрах этого прибора скапливается большое количество грязи и жира, а отмыть ее привычными способами с губкой не очень-то и просто.
В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, опубликованный пользовательницей с ником @idea_top, в котором девушка рассказала о простом способе, помогающем быстро очистить фильтры кухонной вытяжки.
Для этого вам понадобятся лишь кипяток и пищевая сода.
Подробнее об этом методе вы узнаете из видео.
Ранее "Рамблер" показывал, как с помощью банки отмыть душевой шланг.
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