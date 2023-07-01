Как быстро очистить кухонную вытяжку от грязи и жира: видео

Кухня всегда была местом, требующим уборки чаще всех остальных помещений в квартире. Зачастую именно здесь семья проводит большую часть времени.

Вытяжка – одно из самых грязных мест в кухне – на фильтрах этого прибора скапливается большое количество грязи и жира, а отмыть ее привычными способами с губкой не очень-то и просто.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, опубликованный пользовательницей с ником @idea_top, в котором девушка рассказала о простом способе, помогающем быстро очистить фильтры кухонной вытяжки.

Для этого вам понадобятся лишь кипяток и пищевая сода.

Подробнее об этом методе вы узнаете из видео.