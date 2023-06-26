Врач объяснил, как подготовиться к поездке на дачу, чтобы избежать травм
Физическая нагрузка на даче привычна многим, однако избежать травм не получится, если правильно к ней не подготовиться. Важнее всего обезопасить себя от травм, переутомления и жары. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов.
По словам эксперта, к активному лету стоит готовиться на протяжении всего года. Нельзя забывать о физической активности и правильно сбалансированно питаться. Так организму будет проще, когда наступит сезон.
«Резко врываясь в дачный сезон, особенно если вы к нему не подготовились, можно получить значительное переутомление или даже травмы, от которых придется долго восстанавливаться. Именно от них важно защитить себя в первую очередь. Поэтому увеличивайте нагрузку постепенно и обязательно делайте перерывы в работе», – сообщил врач.
Он отметил, что ударный труд поможет решить много задач, но последствия для организма могут быть плачевными. Кроме того, если переработать, активно заниматься работой по саду и даче на следующий день не получится. Поэтому нагрузка должна быть поэтапной.
«Перед тем, как взяться за лопату и вскапывать грядки, лучше сделать разминку, потянуть мышцы, чтобы не чувствовать боль после окончания нагрузки», — посоветовал Рашид Саидов.
Чтобы предотвратить растяжения, боли в спине и запястьях, вывихи и микротравмы, он рекомендовал взять с собой на дачу корсет для спины и ортезы на запястья и коленные суставы. Они помогают зафиксировать правильное положение частей тела и выступают в качестве профилактики от неприятных последствий.
«Если вам нужно перенести тяжести, делайте это по частям или используйте специальные приспособления. Резкое поднятие тяжелых вещей может привести к травме спины и запястья. Будьте внимательны и осторожны, чтобы дачный труд не привел в больницу», – предостерег ортопед.
Также необходимо на даче обезопасить себя от жары. Так, активной работой не стоит заниматься в период с 12.00 до 16.00. Это грозит тепловым ударом. Поэтому в этот период лучше передохнуть в тени и дождаться, когда солнечная активность пойдет на убыль.
«Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей, чтобы не перегреться и пейте больше воды, чтобы не получить обезвоживание. Если у вас имеются какие-то хронические заболевания и травмы, которые беспокоят после нагрузки, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Он даст рекомендации по оптимальной дачной активности. Активный труд имеет противопоказания, которые важно учитывать, чтобы не ухудшить свое самочувствие», – констатировал эксперт Саидов.