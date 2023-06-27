Спасение от жары нашли в сорняках

«Если вы прикоснетесь к листьям в жаркий летний день, то почувствуете, какие они прохладные. Точно так же и в лесу будет прохладнее, чем на улице. Значит, мы должны выращивать больше растений, покрывать ими все пространство. Позвольте сорнякам расти в вашем саду, чтобы снизить температуру, а на заборе или стенах посадите вьющиеся растения», — посоветовала садовод.