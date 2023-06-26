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Чек-лист для правильного расхламления

Расхламлением называют ту уборку, при которой человек выбрасывает ненужные и поломанные вещи, распродает их или отдает тем, кто больше в них нуждается. Расхламляться полезно не только для того, чтобы освободить пространство, но и психологически.

Чек-лист для правильного расхламления
© Unsplash

Расхламление многим дается сложно, так как они не готовы прощаться с некоторыми вещами, которые им дороги. Однако если они не несут никакой ценности, то лучше избавиться от них. Такую уборку можно производить в несколько этапов и разделить по комнатам в квартире или по типу вещей. В чек-листе "Рамблера" — о том, как правильно организовать расхламление.

Кухня

  • Банки и крышки, которые не подходят друг к другу
  • Старые контейнеры
  • Посуда со сколами
  • Сломанные кухонные гаджеты
  • Специи с вышедшим сроком годности
  • Старые полотенца
  • Просроченные продукты в холодильнике (обратите внимание на соусы)
  • Просроченные продукты в кухонных шкафах: печенье, конфеты, бакалея
  • Столовые сервизы

Ванная

  • Просроченная косметика
  • Старые зубные щетки
  • Ненужные полотенца и халаты
  • Закрытые пробники
  • Косметика, которая не подошла
  • Косметика, которой вы не пользуетесь
  • Старые мочалки
  • Тупые бритвы

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Коридор

  • Ненужная одежда и обувь
  • Сломанные зонты
  • Шнурки, которые никуда не подходят
  • Старые стельки
  • Просроченные средства для чистки обуви
  • Старые щетки для обуви

Комнаты

  • Ненужные канцелярские принадлежности
  • Прочитанные книги, которые не хочется перечитывать
  • Старые покрывала, подушки, одеяла, постельное белье
  • Ветхие журналы (если вы их не коллекционируете)
  • Украшения и аксессуары, которые вы не носите
  • Ненужная одежда
  • Носки без пары
  • Старое нижнее белье
  • Ненужные подарки
  • Плохие фото
  • Недействующие документы
  • Сломанные компьютеры и телефоны
  • Ненужные элементы декора
  • Макулатура
  • Все, что связано с хобби, которыми вы больше не интересуетесь
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