Чек-лист для правильного расхламления

Расхламлением называют ту уборку, при которой человек выбрасывает ненужные и поломанные вещи, распродает их или отдает тем, кто больше в них нуждается. Расхламляться полезно не только для того, чтобы освободить пространство, но и психологически.

Расхламление многим дается сложно, так как они не готовы прощаться с некоторыми вещами, которые им дороги. Однако если они не несут никакой ценности, то лучше избавиться от них. Такую уборку можно производить в несколько этапов и разделить по комнатам в квартире или по типу вещей. В чек-листе "Рамблера" — о том, как правильно организовать расхламление.