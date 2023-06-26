Чек-лист для правильного расхламления
Расхламлением называют ту уборку, при которой человек выбрасывает ненужные и поломанные вещи, распродает их или отдает тем, кто больше в них нуждается. Расхламляться полезно не только для того, чтобы освободить пространство, но и психологически.
Расхламление многим дается сложно, так как они не готовы прощаться с некоторыми вещами, которые им дороги. Однако если они не несут никакой ценности, то лучше избавиться от них. Такую уборку можно производить в несколько этапов и разделить по комнатам в квартире или по типу вещей. В чек-листе "Рамблера" — о том, как правильно организовать расхламление.
Кухня
- Банки и крышки, которые не подходят друг к другу
- Старые контейнеры
- Посуда со сколами
- Сломанные кухонные гаджеты
- Специи с вышедшим сроком годности
- Старые полотенца
- Просроченные продукты в холодильнике (обратите внимание на соусы)
- Просроченные продукты в кухонных шкафах: печенье, конфеты, бакалея
- Столовые сервизы
Ванная
- Просроченная косметика
- Старые зубные щетки
- Ненужные полотенца и халаты
- Закрытые пробники
- Косметика, которая не подошла
- Косметика, которой вы не пользуетесь
- Старые мочалки
- Тупые бритвы
Коридор
- Ненужная одежда и обувь
- Сломанные зонты
- Шнурки, которые никуда не подходят
- Старые стельки
- Просроченные средства для чистки обуви
- Старые щетки для обуви
Комнаты
- Ненужные канцелярские принадлежности
- Прочитанные книги, которые не хочется перечитывать
- Старые покрывала, подушки, одеяла, постельное белье
- Ветхие журналы (если вы их не коллекционируете)
- Украшения и аксессуары, которые вы не носите
- Ненужная одежда
- Носки без пары
- Старое нижнее белье
- Ненужные подарки
- Плохие фото
- Недействующие документы
- Сломанные компьютеры и телефоны
- Ненужные элементы декора
- Макулатура
- Все, что связано с хобби, которыми вы больше не интересуетесь
Рамблер: главные новости