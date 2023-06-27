Аллерголог объяснил, как часто нужно стирать постельное белье

Аллерголог Быков объяснил, как часто нужно стирать постельное белье
Основные правила уборки квартиры россиянам раскрыл врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Быков.
В квартиру постоянно проникает пыль, и ее количество во многом зависит от числа проживающих в помещении и частоты уборки. Многие люди недооценивают скорость загрязнения постельного белья — его необходимо стирать еженедельно. Кровати, кресла и диваны следует периодически пылесосить, отметил врач в беседе с РИАМО.
Пыль может содержать огромное количество аллергенов, и ее наличие способно значительно ухудшить самочувствие. Особенно это касается аллергиков и астматиков. Матрасы и подушки, ковры и мягкая мебель являются местами, где любят селиться пылевые клещи, добавил специалист.