Причины нашествия змей в Москве и области

Лето, как правило, ассоциируется только с приятным: долгожданными отпусками и путешествиями, прогулками на свежем воздухе, новыми яркими впечатлениями. Однако самый жаркий сезон знаменуется в том числе высокой температурой воздуха и засухой, которые по разным причинам вынуждают змей наводнять города.

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О том, почему так происходит, и стоит ли опасаться нежданных гостей – в материале "Рамблера".

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Что змеи делают в городах

По словам экологов, нашествие змей в Москву и Московскую область отмечается по нескольким естественным обстоятельствам.

Первое – чешуйчатые стараются скрыться от жары и найти для себя укромные влажные места. По этой причине их обнаруживают в подъездах на цокольных этажах, подвалах, лужах, лесах под развесистыми ветвями и возле водоемов. Их главная цель: спрятаться от прямых солнечных лучей и остудиться. Важно отметить, что сырость и темноту любят именно ужи.

Согласно второй версии, выдвигаемой специалистами, пресмыкающиеся наведываются в населенные пункты по противоположной причине: чтобы еще сильнее прогреться и полежать под теплым солнцем. Города – это монолитные здания, плиты и асфальт, которые впитывают в себя ультрафиолетовое излучение и быстро нагреваются. Предполагается, что подобная обстановка привлекает теплолюбивых гадюк.

Также распространено мнение, в соответствии с которым змеи приползают в гости к горожанам ради своей безопасности. В густонаселенных местностях с развитой инфраструктурой фауна не так богата, как за городом. Хищных птиц и тех же ежей намного больше шансов встретить в лесу или на даче, нежели посреди спального района.

Стоит ли опасаться

Рассуждая о нашествии змей на Москву и Московскую область, эксперты обращают внимание, что не всех их стоит опасаться. Как правило, в повседневной жизни встречаются ужи обыкновенные, которые ведут себя агрессивно исключительно в брачный период – в апреле-мае. Тогда же их организм начинает вырабатывать яд, представляющий опасность для здоровья человека. В остальное время ужи ведут себя спокойно и нападают только в тех случаях, когда люди оказываются в непосредственной близости от них. И то чаще всего это происходит от неожиданности и испуга.

Вместе с тем в город могут забрести более опасные гадюки, которые относятся к ядовитым змеям. Однако они ведут себя так же, как и ужи: сторонятся людей и кусают их в крайних случаях, когда считают, что их жизни что-либо угрожает.

Отличить ужа от гадюки просто: на голове у первого всегда есть желтые, оранжевые либо белые пятна. Их наличие служит неким ориентиром того, что вы находитесь в относительной безопасности. Во-вторых, внешний вид ужей в целом достаточно броский, в то время как ядовитые гадюки, скорее, более матовые и блеклые. В-третьих, их различают по размерам: ужи крупнее гадюк. Если длина первых обычно составляет около одного метра, то вторых – в два раза меньше.

Как себя вести

При встрече со змеей специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил. В первую очередь следует учитывать, что чешуйчатые чувствительны к вибрации: то есть если они ощущают надвигающиеся шаги, то сами уползают в укромное место. Если встречи не удалось избежать, то при виде змеи следует замереть и постараться не двигаться. Скорее всего, она сама проползет мимо человека. В крайнем случае можно спугнуть змею: облить ее водой или кинуть в нее что-либо – например, камень.