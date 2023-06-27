Биологи рассказали, где опасно собирать ягоды

Сбор грибов и ягод – большое удовольствие для людей, любящих лес. Весной грибники-эстеты азартно делятся фотографиями корзин, полных сморчков и саркосциф, чуть позже начинается сезон всенародно любимых белых грибов, подберезовиков, лисичек и пр. А еще лето – это время земляники, черники, малины и других ягод, которые обожают россияне и в сыром виде, и в виде варенья. MIR24.TV поговорил с биологами из МГУ о том, правда ли, что свинушки накапливают больше вредных веществ, чем другие грибы, а также о том, где не стоит собирать ягоды.

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«Нельзя собирать никакие ягоды вблизи свалок, в том числе импровизированных – это исключается абсолютно. Черника, голубика, клюква, брусника – это ягоды влажных мест обитания, а вода является одним из источников, который очень быстро захватывает все, что вокруг нас находится, в том числе радионуклиды и прочие отравляющие вещества. Они растут в низинах, оврагах и поэтому впитывают и накапливают вещества из воды, которая стекает туда и собирает по дороге все, что есть вокруг, в том числе гербициды, удобрения, ядохимикаты, пестициды и прочее. Это все скапливается в балках, оврагах, в болотистой местности. Поэтому именно в этих ягодах может накапливаться особенно много вредных веществ», – рассказывает заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашов.

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Биолог предостерегает, что собирать что бы то ни было съедобное в черте города, будь то щавель, кислица, малина, вишня, яблоки или грибы, категорически нельзя. Все дело в автомобильных выбросах, которые являются основным загрязнителем среды в городах, в том числе тяжелыми металлами.

«В черте города категорически запрещается собирать что-либо. Однако и при условии хорошей экологии надо смотреть, рядом с чем растут ягоды. Например, в Сибири повсеместно растет багульник, и если под багульником собирать ягоды, то они могут оказаться вредными для человеческого организма, поскольку багульник – растение относительно ядовитое в высоких концентрациях. Лучше избегать сбора ягод около багульника, и грибов тоже», – отметил Мурашов.

О том, что нужно серьезно относиться к сбору грибов, россиянам напоминают каждый год, так как ежегодно повторяются случаи смертельных отравлений этими дарами леса. Биологи рекомендуют никогда не брать грибы, в которых человек не уверен. А вот особая вредность свинушек, которые часто наделяют свойством особенно активно впитывать вредные вещества из окружающей среды, похоже, вымысел.

«Я не думаю, что они накапливают больше, это вообще условно съедобные грибы. У всех грибов есть мицелий, который очень широко распространяется. Он находится в верхних слоях почвы, и, если идут осадки, в том числе радиоактивные, то, безусловно, это будет в первую очередь абсорбировано грибами. Мицелий распространяется километрами, занимает огромные площади и собирает из почвы все абсолютно. Как правило, грибы не растут на отрытых сухих местах, они растут все-таки на увлажненных, и посему, опять же, все связано с той же водой и теми же веществами, которые она выносит с окружающих полей, свалок и т.д. Поэтому грибы – это, наверное, даже более опасно, чем ягоды. В Подмосковье их можно собирать, но в удаленных местах, вдалеке от дорог и свалок», – говорит биолог.

О том, что активно впитывают вредные вещества и пластинчатые, и трубчатые грибы, напомнил ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков: