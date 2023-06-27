Дачников предостерегли от посадки ряда растений на участке

Дачникам порекомендовали отказаться от выращивания на участке примулы во избежание неблагоприятных последствий. От высадки этого и ряда других растений их предостерегла агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передают «БелНовости».

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По словам эксперта, такие растения, как примула обыкновенная, незабудка альпийская, пижма крупнолистная, синеголовник гигантский, лихнис корончатый и коровяк высокий могут начать бесконтрольно размножаться, если прорастают там, где захотят, а не там, где решил садовник. Кроме того, к этому типу относится большое количество видов колокольчика — широколистный, скученный, персиколистный, молочноцветковый и другие. Таким образом данные растения-самосейки и растения-агрессоры превращаются в сорняки, которые начинают портить вид участка и доставлять хлопоты.

В случае, если есть сильное желание украсить клумбы вышеназванными цветами, специалист посоветовала обязательно использовать меры защиты от самосева. Для это необходимо пристально следить за растениями и своевременно удалять уже отцветшие соцветия.