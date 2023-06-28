Как у кошки собрать мочу для анализа

Иногда во время лечения или при подозрении на заболевание домашнего питомца назначают анализ мочи. Это одно из самых важных и информативных лабораторных исследований с целью выявления отклонений. И дома многие владельцы сталкиваются с определенной задачей, ведь возникает самый главный вопрос: как у кошки собрать мочу легко и безошибочно для последующего ее исследования в ветеринарной лаборатории.

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Екатерина Вильтовская

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ветеринарный врач общей практики

Какие методы сбора мочи бывают?

Биоматериал (мочу) собирают одним из трех способов с целью последующего лабораторного изучения:

Катетеризация используется, когда естественное мочеиспускание не происходит. Суть ее в том, что в мочевой пузырь животного вводят катетер, и урина выводится через трубочку, напрямую только из данного органа. Образцы тканей из других отделов мочевыделительной системы не смогут оказаться в образце биоматериала. Исследовать их состояние не будет возможности. Этот метод используется при затруднении мочеиспускания, например, в результате воспалительных заболеваний мочевыделительной системы. Естественный способ – взятие биологической жидкости происходит путем мочеиспускания животного. В этом случае очень желательно соблюдать рекомендации врача для минимизации погрешностей и загрязнения. Цистоцентез осуществляется путем взятия мочи проколом прямо из мочевого пузыря в процессе ультразвукового исследования. Процедура проводится, когда этот орган наполнен. Данным методом обычно собирают биоматериал при вероятных инфекциях, и еще цистоцентез выручает, когда у владельца не получилось собрать мочу питомца естественным путем. Эта процедура исключает погрешности, связанные с неправильным сбором биоматериала в домашних условиях. Данный метод считается самым точным.

Но в некоторых случаях совсем не помешает, если владелец научится собирать мочу у кошки в домашних условиях. Это требуется при наличии каких-либо хронических заболеваний у любимца, при которых сбор мочи необходим часто.

Естественный способ сбора можно осуществлять с помощью различных инструментов. Лучше всего приобрести для этого специализированный набор, который включает наполнитель, не впитывающий влагу. С таким наполнителем легко достать образцы мочи из лотка.

Как собрать мочу у кошки?

Чтобы успешно осуществить забор мочи, оградив кошку от лишнего стресса, выберите один из нижеперечисленных способов, руководствуясь привычками питомца.

Первый способ естественного сбора биоматериала – при помощи кошачьего туалета без наполнителя.

Второй способ – использование специального набора. Он пригодится, если ваш любимец использует лоток только с наличием в нем наполнителя. Комплект включает в себя: пипетку, пробирку и пакетик со специальными гранулами из пластика, ими и нужно будет наполнить лоток. Гранулы стерильные, они не меняют состав мочи. Высыпать их нужно в чистый и сухой лоток, а затем дождаться мочеиспускания питомца. Останется только собрать жидкость в пробирку пипеткой.

Третий способ – использование детского мочеприемника. Но большинство кошек реагируют на него не очень положительно и пытаются снять любыми способами. Если все-таки ваш питомец спокойно воспринял такой метод, снимите мочеприемник после мочеиспускания и вылейте жидкость в стерильную баночку.

Следующий способ подойдет владельцам, питомцы которых могут сходить в ванну или унитаз. Предварительно необходимо закрыть слив пищевой пленкой, в ней будет скапливаться моча. А вам останется просто перелить ее в специальный контейнер.

Есть ли различия сбора у кошек и котов?

Техника сбора биоматериала обусловлена скорее не полом, а характером питомца. Не каждая кошка спокойно реагирует на попытки взять образцы, например, при изменении наполнителя в лотке. Поэтому сначала нужно определиться с подходящим именно вашему любимцу методом, чтобы собрать мочу у кота или кошки естественным способом. Важно сделать все безошибочно и учесть несколько простых факторов.

Порой в силу темперамента животные отказываются ходить в туалет с непривычным наполнителем или на унитаз, обернутый пленкой. Тогда, возможно, потребуется помощь специалиста и забор биоматериала в ветеринарной клинике.

Как подготовиться к сбору?

Для начала необходимо заранее купить инвентарь: стерильный контейнер для хранения анализов (подойдет стерильная емкость из обычной аптеки, предназначающаяся для сбора анализов у людей) и специальный набор для взятия биоматериала у животных. Если найти набор не удалось, можно использовать подручные материалы, например, пищевую пленку или целлофановый пакет. Также понадобится пипетка или шприц без иглы.

Лучше брать мочу в резиновых перчатках, это поможет минимизировать количество микроорганизмов, способных попасть в образец. Сам лоток стоит тщательно помыть, но не использовать для этого бытовой химии, только кипяток.

Если не получается взять мочу после ночного сна, сбор урины для дальнейшего исследования допускается осуществлять и в другое время суток. Но, конечно, предпочтительнее делать это с самого утра и до приема пищи, поскольку в это время биоматериал будет более информативен для лабораторного изучения. Однако бывают случаи, когда ветеринарные врачи рекомендуют осуществлять сбор в другое время суток. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Техника сбора биоматериала влияет на успешность исследования. Поэтому правильная подготовка увеличит вероятность получения достоверного результата исследования, что, в свою очередь, будет обуславливать точность диагностики и успешность дальнейшего лечения (в случае его необходимости).

Как собрать мочу у кошки – пошаговая инструкция

В первую очередь владельцу необходимо тщательно подготовиться: выбрать оптимальный способ сбора и обеспечить достаточный уровень гигиены. Тогда вероятность более достоверной оценки образца будет гораздо выше.

А теперь давайте рассмотрим пошаговый алгоритм действий, как правильно взять у кота или кошки мочу:

Подготовьте лоток: тщательно помойте его и ошпарьте кипяченой водой, а затем хорошо просушите. Дождитесь, пока произойдет процесс мочеиспускания. Наденьте стерильные резиновые перчатки. Соберите биоматериал в стерильную емкость с помощью пипетки или шприца без иглы. Как можно быстрее доставьте образец в лабораторию. Оптимально доставить анализы не позже, чем через полчаса после взятия материала.

Как заставить кошку пописать для анализов?

Во время процесса получения биоматериала владельцу важно сохранять спокойствие, ни при каких обстоятельствах не принуждать питомца сходить в туалет. К тому же заставить (стимулировать) животное пописать не получится, ведь это природный инстинкт организма, и, рано или поздно, опорожнение мочевого пузыря произойдет.

Можно заранее понаблюдать за частотой и временем походов питомца в туалет. Обычно кошки опорожняют мочевой пузырь 2-3 раза в день, но частота может увеличиваться, если питомец еще мал или употребляет много воды. Как правило, животные посещают туалет после сна, поэтому стоит проверять лоток по утрам.

Сколько мочи нужно взять у кошки для анализа?

Сколько именно понадобится биоматериала для исследования, лучше всего уточнить у ветеринарного врача, к которому вы приведете на осмотр домашнего любимца. Как правило, этот момент оговаривается, если ветеринарный врач назначает такое исследование.

Но, в любом случае, для лабораторного анализа понадобится собрать мочу у кошки объемом не меньше 10 мл. Еще лучше взять 20-50 мл биоматериала, это примерно половина специальной баночки для анализов. Слишком маленькое количество брать не рекомендуется. Дело в том, что в маленький объем, скорее всего, не смогут попасть в нужном количестве обязательные для исследования элементы, и результат может быть искажен. Большой объем материала обеспечивает более достоверный результат.

Советы и рекомендации ветеринара

Ветеринарные врачи советуют подойти к сбору биоматериала со всей ответственностью, ведь недостаточная гигиена и другие отклонения от рекомендаций могут свести на нет все ваши усилия.

Самые распространенные ошибки, которые допускают владельцы, собравшиеся взять мочу у кошки:

Недостаточная чистота материалов для сбора мочи, например, грязный лоток, невымытые руки, сбор образцов из лотка с наполнителем; Нарушение транспортировки – мочу желательно доставить в лабораторию в течение 30 минут после сбора. Во время доставки нужно позаботиться о том, чтобы на собранный биоматериал не попадали прямые солнечные лучи, и не взбалтывать его в пути; Неправильное хранение материала – если сразу же после сбора доставить его нет возможности, то нужно обеспечить оптимальные условия хранения. Необходимо поставить материал в холодильник, так как при комнатной температуре в нем начинают активно размножаться микроорганизмы, способные изменить физико-химический состав. Но и в холодильнике время хранения ограничено 3 часами.

Зачем сдавать мочу на анализ?

Лабораторные исследования общего анализа мочи незаменимы при диагностике множества заболеваний. Они помогут врачу оценить состояние мочевыделительной системы, почек, половой системы, а также наличие воспалений в организме питомца. И, что очень важно, эта биологическая жидкость является продуктом фильтрации крови, поэтому ее исследование необходимо для оценки метаболизма. Ориентируясь на полученные данные лабораторных исследований, ветеринарный врач ставит точный диагноз и приступает к лечению.

Лучше всех своего питомца знает владелец, поэтому если появилось нехарактерное для него поведение, нужно обратиться к ветеринарному врачу. Также не следует игнорировать некоторые очень явные симптомы, предположительно указывающие на наличие заболеваний.

Если вы заметили следующие признаки, не стоит медлить:

Вялость или отказ от корма;

Стремление спрятаться;

Чрезмерная жажда;

Нехарактерные звуки: необычное мяуканье либо крики;

Кровотечения, кровь в моче;

Затруднение дыхания, кашель, истечения из носа либо слезотечение;

Нарушения пищеварения;

Чрезмерное вылизывание или повреждение кожи.

Но не только при диагностике, лечении или плохом самочувствии назначают данный анализ. Желательно сдавать его периодически еще и в профилактических целях, чтобы обнаружить возможные отклонения на ранних стадиях, когда они еще не развились в полноценное заболевание.

Ветеринарные врачи рекомендуют исследовать мочу здоровых животных каждый год.

Рекомендуемая частота увеличивается до двух раз в год, если речь идет о кошках, которые старше 8 лет, либо у которых есть хронические заболевания. Особенно сдавать биоматериал для исследования советуют питомцам, которые подвержены заболеваниям мочевыделительной системы.

Берегите своих любимцев и не забывайте ходить на профилактические осмотры. Следить за состоянием здоровья кошки необходимо с самого раннего возраста в течение всей ее жизни. Это поможет обеспечить питомцу счастливую жизнь, и он каждый день будет радовать вас здоровьем и своей природной красотой.

Таким образом, мы рассмотрели детально, как собрать мочу у кота для лабораторного анализа в домашних условиях и очень надеемся, что эти материалы будут полезны владельцам.

Источники:

А. Фонбон, Ф. Детиу, Я. Кео «Энциклопедия кошки», Москва, 2022

Э. Маланден, С. Литтл, Г. Кассле, Л. Шелтон и др. «Практическое руководство по разведению кошек. Руководство для заводчиков», 2006