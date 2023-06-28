Дачников предупредили о самых опасных растениях на участке

Чтобы распознать опасные растения на дачном участке, нужно знать, как они выглядят. К ним относят в том числе борщевик и лютик. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.

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Борщевик и лютик считаются одними из самых опасных растений на даче. Их можно отличить по крупным листьям и стеблям. В списке растений оказались и волчье лыко, у которого красные плоды, а также клещевина с черными семенами. Что касается аконита, то его отличают длинные листья с фиолетовыми или белыми цветами. Дачникам следует быть осторожнее с белладонной, у которой красные или белые цветки, и беленой с белыми или розовыми цветками.

«Следует помнить, что некоторые растения могут быть ядовитыми только в определенный период года, например, весной или осенью. Поэтому, если вы не уверены в том, какое растение растет на вашей даче, лучше не прикасаться к нему и тем более не употреблять в пищу», — уточнила Суркова.

Специалист также рассказала о способах борьбы с подобными растениями. Если они находятся на участке в небольшом количестве, то их можно убрать руками, предварительно надев перчатки и одежду с длинными рукавами. Также можно использовать химические средства или вызвать профильную службу.