Эксперт объяснил, почему дверь нужно закрывать на все замки

«Два или три надежных замка вскрыть сложнее и дольше, а за это время кто-нибудь спугнет воров или вызовет полицию... И второй момент: если долго не пользоваться одним из замков, то механизм потихоньку засорится, начнет заедать. Чтобы ключ не клинило, лучше пользоваться всеми замками», — отметил Васильев.