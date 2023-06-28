Домашние цветы, которые крадут женское счастье

Они ухудшают отношения с партнером и не дают появиться новым отношениям.

© WomanHit.ru

У всех растений сильная энергетика: об этом говорят те, кто обожает украшать свой дом цветами или проводит много времени в саду. Некоторые растения могут привлечь в дом удачу, богатство, любовь, а другие отгоняют от одинокой девушки потенциальных женихов. Если хотите встретить подходящего парня, от некоторых комнатных растений придется избавиться.

Монстера

Пальма с крупными резными листьями может украсить любой интерьер, она смотрится очень эффектно и делает помещение уютным. Но монстере приписывают «мужегонные» свойства: считается, что дерево не дает женщине найти любовь, а состоявшиеся пары может довести до развода. Впрочем, это свойство полностью нейтрализуется, если дома живет кошка. Говорят, животное с радостью поглощает негативную энергию.

Плющ

Вьющийся, пышный плющ делает комнату очень стильной. Но считается, чем ветвистее становится растение, тем быстрее распадаются отношения его обладательницы. Если намерены сосредоточиться на карьере, можете без опасения заводить плющ в квартире, он помогает быстро сосредоточиться.

Орхидея

Поверья, связанные с этим цветком, берут начало от его от формы его природного обитания. Орхидея селится на других деревьях и высасывает из них соки. Поэтому это невероятно красивое растение считается вампиром, которое высасывает жизненную энергию. Заведя орхидею дома, понаблюдайте за своим самочувствием и уровнем накала в отношениях. Если начали ссориться, поспешите избавиться от цветка.

Диффенбахия

Этот цветок считался контрацептивным, за ним закрепилась слава отравляющего семейные отношения. Некоторые пары замечали, что с появлением дома диффенбахии они неожиданно начали постоянно ссориться и почувствовали охлаждение друг к другу.

Фиалка