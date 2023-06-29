Как навсегда избавиться от клопов в квартире

Постельные клопы — насекомые, которые могут завестись в жилом помещении и стать причиной настоящего дискомфорта. Вредителей можно случайно привезти из путешествия или с улицы, они могут жить в постельном белье даже в хорошем отеле. «Лента.ру» пообщалась с экспертом в области дезинсекции, чтобы выяснить, чем опасны укусы клопов, как понять, что в квартире завелись вредители, и какие народные средства могут помочь решить проблему клопов самостоятельно.

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Чем опасны клопы в квартире?

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Руководитель компании по дезинсекции, дезинфекции и дератизации «Дезслужба.РФ» Павел Шаффер в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что появление клопов в жилом доме может стать причиной серьезных проблем.

Основная опасность постельных клопов:

оставляют укусы;

могут стать причиной аллергических реакций;

переносят такие заболевания, как тиф, туляремия и даже чума;

служат переносчиками заболеваний от ранее укушенных людей.

Эксперт обращает внимание, что даже если соседство с клопами не стало причиной серьезных заболеваний — это не повод отказываться от их уничтожения.

Если клопов не вывести вовремя, они будут плодиться, размножаться и раздвигать ареал своего обитания, перемещаясь к соседям и доставляя неудобства уже им

Павел Шаффер

директор компании «Дезслужба.РФ»

Почему от клопов сложно избавиться?

Период наибольшей активности клопов — с двух часов ночи до семи часов утра. Еще одна важная особенность их поведения — отсутствие пикового сезона. Это значит, что насекомые не впадают в спячку и активны круглый год. Особенно агрессивное поведение у клопов наблюдается с середины весны до середины осени.

Продолжительность жизни клопов в среднем составляет от года до полутора лет. При этом насекомые могут долгое время обходиться без еды.

106 дней взрослые клопы могут прожить без пищи, по данным ученых из Политехнического университета Вирджинии

При этом домашние клопы очень быстро распространяются и могут выживать при температуре до минус 17 градусов. «Клопу достаточно один раз укусить и напиться крови, после чего он сможет каждый день откладывать по 5-10 яиц, которые будут вылупляться каждые 7-14 дней», — рассказывает Павел Шаффер.

Как выглядят укусы клопов?

Главной и самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются жители квартир, зараженных клопами, конечно, считаются укусы.

Павел Шаффер объясняет, что следы укусов клопов чаще всего можно обнаружить на теле утром — насекомые активны в ночное время суток и кусают людей преимущественно во время сна. Из-за такого периода активности достаточно сложно обнаружить клопов сразу.

Укусы клопов выглядят как небольшие припухлые пятна красного цвета. В центре покраснения находится небольшой прокол — непосредственное место укуса. В процессе укуса клоп втыкает в тело человека хоботок и впрыскивает под кожу слюну — она обладает обезболивающим эффектом. Это и мешает сразу заметить присутствие клопов — зуд в месте укуса начинается только через некоторое время после того, как клоп выпил кровь.

Важно отметить, что укусы клопов часто расположены на небольшом расстоянии друг от друга и выстраиваются в четкие линии.

Чаще всего укусы клопов идут «дорожкой», что отличает их от других вредителей, таких, например, как комары, чьи укусы хаотичны и единичны

Павел Шаффер

эксперт по дезинсекции

Где чаще всего расположены укусы клопов:

шея;

плечи;

спина;

ребра;

ноги.

Из-за чего в квартире могут появиться клопы?

Эксперт по дезинсекции рассказывает, что постельные клопы в первую очередь появляются в квартирах, хозяева которых не следят за чистотой помещения.

Основные причины появления домашних клопов:

захламленность помещений;

антисанитария и отсутствие уборки;

отсутствие ремонта;

неаккуратные соседи.

Специалист отмечает, что клопы могут завестись в любой квартире: «На самом деле столкнуться с этим может каждый: в автобусе или в раздевалке на работе клоп заполз в сумку, переполз от соседа через лестничную клетку — не застрахован никто».

Шаффер советует держать дом в чистоте, чтобы не допустить появления клопов, а если вредители все же завелись, нужно как можно скорее начать борьбу с ними.

Если на теле появились укусы или попалось насекомое, с большой долей вероятности уже есть кладки яиц, а значит, скоро клопов станет в разы больше

Павел Шаффер

эксперт по дезинсекции

Как понять, что в квартире завелись клопы?

1. Проверьте кожу на наличие характерных укусов. Основной источник пищи клопов — человеческая кровь. Однако в некоторых случаях укусам могут подвергнуться и домашние животные — дополнительно проверьте питомцев.

2. Осмотрите постельное белье. Если в доме завелись эти опасные насекомые, на простынях можно будет увидеть небольшие пятнышки крови и черные точки — экскременты клопов. Это явное свидетельство, что в постель проникли паразиты.

3. Принюхайтесь. Домашние клопы обладают специфическим запахом — его можно сравнить с запахом кинзы, гнилых фруктов или ягод. Запах может быть не ярким — сильнее всего он будет выражаться в местах скопления клопов.

4. Изучите труднодоступные места. В запущенных случаях экскременты обнаруживаются в отошедших обоях возле спальных мест, в розетках, утвари рядом с кроватью и так далее, рассказывает Павел Шаффер.

5. Пообщайтесь с соседями. Чаще всего клопы заражают сразу несколько квартир. Если соседи столкнулись с подобной проблемой, риск проникновения вредителей гораздо выше.

Можно ли бороться с клопами с помощью обычной химии?

Эксперт по дезинсекции Павел Шаффер уверен, что не стоит использовать бытовую химию для самостоятельной борьбы с клопами. В некоторых случаях это может не решить проблему, а, наоборот, усугубить ее.

В больших городах из-за обилия вредителей и множества неопытных специалистов у клопов очень распространена резистентность — привыкание к тем или иным химическим препаратам. И если обработку проводить бытовыми средствами, которые доступны в обычных магазинах, они просто не сработают

Павел Шаффер

эксперт по дезинсекции

Шаффер уверен, что при неправильном использовании химических средств у насекомых может возникнуть устойчивость к ним. Дело в том, что клоп таким образом получает большую дозу препарата, но остается жив. «Выживая, он получает еще большую дозу иммунитета. И сразу к группе препаратов, а не одному единственному», — объясняет специалист.

Кроме того, домашние клопы откладывают яйца, которые сложно уничтожить химическим путем — их защищает толстый хитиновый покров. Поэтому когда мастера-дезинсекторы находят кладки паразитов, они уничтожают яйца механическими способами.

Иногда источник заражения находится не в самой квартире — домашние клопы могут попасть в помещение от соседей. В таком случае важно отыскать пути миграции и перекрыть их — по мнению Шаффера, неопытному человеку будет сложно это осуществить.

Как профессиональные дезинфекторы справляются с домашними клопами?

Для уничтожения паразитов специалисты используют инсектициды с активным веществом широкого спектра действия. Это химические препараты, которые часто предназначены для борьбы с паразитами сразу нескольких видов — основные различия заключаются в дозировке препарата.

Павел Шаффер объясняет: «Принцип действия препаратов основан на угнетении нервной системы клопов и прекращении движения нервных импульсов. Это приводит к остановке дыхания вредителя».

Чаще всего дезинфекторы применяют кишечные инсектициды, активные вещества которых могут уничтожить клопов либо через внешние покровы, либо при попадании внутрь.

Несмотря на небольшие дозировки, некоторые активные вещества специальных средств могут быть опасны для людей, особенно если учесть, что они продаются в концентрированном виде. Поэтому мастера всегда соблюдают все меры предосторожности — работают в костюмах, защитных масках и перчатках

Сколько времени занимает обработка квартиры от клопов?

Павел Шаффер рассказывает, что, помимо непосредственной обработки жилого помещения, важно обратить внимание на наличие яиц клопов, а также определить пути миграции — понять, каким образом клопы попали в квартиру. Насекомые могут проникнуть в квартиру через двери и окна, заползти по стоякам труб, через щели и систему вентиляции.

30-50 минут среднее время обработки квартиры от клопов

Эксперт по дезинсекции Павел Шаффер предупреждает, что жильцам не следует возвращаться в квартиру сразу после ее обработки инсектицидами. «После обработки следует покинуть помещение на несколько часов, пока нанесенный препарат окончательно не осядет на поверхности», — рассказывает он.

Поэтому во время обработки и в течение нескольких часов после этого в квартире, где применялись химические препараты, посторонним находиться запрещено.

По возвращении специалист рекомендует открыть окна и протереть рабочие поверхности. При этом он советует не смывать препарат с труднодоступных мест — он будет активным еще около двух недель. Это позволит избавиться от выживших при обработке насекомых. «Плюс могут вылупиться новые особи, если где-то остались яйца», — объясняет Шаффер.

Реально ли справиться с клопами самостоятельно?

По словам Павла Шаффера, самостоятельно победить клопов можно, однако этот процесс займет длительное время.

На ранних стадиях справиться с клопами проще и быстрее, на запущенных — особенно когда травили всем подряд из магазинов бытовой химии — гораздо сложнее

Павел Шаффер

эксперт по дезинсекции

Специалист объясняет, что при самостоятельной борьбе с клопами стоит придерживаться определенного порядка действий: найти источник, пути миграции клопов и места их обитания и выплода, хорошо обработать все поверхности и герметично заделать пути, по которым клопы попали в квартиру.

Самые эффективные народные способы уничтожения клопов

Вещества с резким запахом

Домашние клопы негативно реагируют на сильные запахи. Протрите твердые поверхности, на которых были замечены клопы, столовым уксусом — его резкий запах отпугнет вредителей. При этом столовый уксус не причинит вреда мебели и будет незаметен визуально.

Бензин, керосин и скипидар тоже помогут избавиться от клопов в домашних условиях

Эфирные масла

Паразиты не переносят запахи многих растений: мяты, лаванды, чайного дерева и розмарина. Добавьте экстракты растений в диффузор или просто опрыскайте эфирными маслами, разведенными в воде, предметы мебели, на которых обосновались клопы.

Водой с добавлением экстрактов растений можно протирать полы и рабочие поверхности, а саше, пропитанное эфирными маслами, можно положить в бельевой шкаф — помимо защиты от вредителей, в квартире будет приятно пахнуть.

Термическая обработка

Слишком низкие и слишком высокие температуры экстремальны для клопов. В зимнее время года можно попытаться «выморозить» вредителей — вынесите мягкую мебель, диван или кровать, одеяла и подушки на балкон и оставьте там на некоторое время.