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Стало известно, от каких вещей россияне избавляются чаще всего

Россияне не готовы к частому избавлению от ненужных вещей. Это выяснилось в ходе исследования, о результатах которого сообщают "Известия".

Стало известно, от каких вещей россияне избавляются чаще всего
© Unsplash

Оказалось, что 53% респондентов наводят порядок не чаще одного раза в год, а 14% из них принципиально никогда не расхламляются. Еще 13% раздают либо выбрасывают ненужное раз в несколько месяцев, и только 12% делают это каждый месяц.

57% опрошенных ежемесячно избавляются от 5 килограммов ненужных вещей. Еще 13% – от 5–10 килограммов, 12% от общего числа респондентов – от 10–15 килограммов. При этом в год каждый четвертый выбрасывает примерно от 15 до 20 килограммов ненужных вещей.

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Также было проанализировано, какие предметы жители страны выбрасывают чаще всего. Возглавляют рейтинг одежда и обувь (58%), второе место занимают домашние заготовки (31%), а третье – детские игрушки (28%). От просроченных лекарств избавляются 27% опрошенных, от бытовой техники – 26%.

Сообщается, что всего в исследовании приняли участие 1 500 россиян из разных регионов страны старше 18 лет.

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