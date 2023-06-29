8 опасных насекомых, которых вы можете встретить на прогулке

Мы уже рассказывали о ядовитых растениях, которые можно встретить в отпуске, на природе или в городе. Но угрозу представляют не только они. В теплое время года появляются насекомые, укус которых может привести к самым разным последствиям — от зуда до сильной аллергии и опасных заболеваний. Рассказываем, от каких насекомых стоит держаться подальше.

© Теории и практики

Овод

Видео дня

Оводы — это разновидность мух, паразитируют на млекопитающих. Они не пьют кровь, но самки оводов могут откладывать личинки на кожу, шерсть, волосы, выбрызгивать их на лету в ноздри или глаза. В основном от оводов страдают животные, в том числе домашний скот. Но иногда эти насекомые паразитируют на людях, и риски довольно велики: если личинки мигрируют в мозг, это может быть смертельно опасно.

Укус овода тоже вещь неприятная: он может вызвать зуд или сильную аллергическую реакцию. В городах Центральной России оводы встречаются редко, а вот в районах, где развито животноводство, стоит быть осторожнее.

Оса

Осы есть практически на всей территории России. В отличие от пчел, они могут жалить несколько раз. Укусы довольно болезненны, а у некоторых людей вызывают сильную аллергическую реакцию. Без причины осы нападают редко — обычно это происходит, когда они чувствуют угрозу. Например, если человек, на которого села оса, начнет махать руками или резко двигаться. Особенно опасно тревожить гнездо: ос там много, и последствия могут быть крайне неприятными. Этих насекомых часто привлекают сладкие запахи — ягод, фруктов, варенья, компота, духов.

Пчела

Как и осы, пчелы широко распространены в России и не жалят просто так. Они защищают либо себя, либо улей. Укусы пчел тоже могут спровоцировать аллергическую реакцию — причем, как и в случае с другими насекомыми, чем больше будет укусов, тем тяжелее могут быть последствия. Жало пчелы остается в коже пострадавшего: оно зазубренное, в отличие от жала осы, и насекомое не может его вынуть.

Шершень

Шершень — это разновидность осы. Он крупнее остальных ос, а его укусы болезненнее. Последствия укуса могут быть разными: от отека, воспаления и повышения температуры до анафилактического шока. Зависит от количества укусов и наличия аллергии. Важно также место, куда ужалил шершень: если это голова, лицо, область шеи, отек может перекрыть дыхательные пути.

Шершни есть в большинстве регионов России, но на Дальнем Востоке нужна особая осторожность. В Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской Автономной области встречается азиатский гигантский шершень. Его укус значительно опаснее и болезненнее, чем у менее крупных собратьев.

Слепень

Обычно слепни встречаются рядом с водоемами и особенно активны в жаркую погоду. Их часто путают с оводами, но, в отличие от последних, слепни — кровососущие насекомые.

Их укусы болезненны, могут вызвать жжение и зуд. Основная опасность этих насекомых в том, что они переносят опасные заболевания: сибирскую язву, туляремию, клещевой энцефалит и другие. Это не значит, что от укуса слепня человек обязательно заболеет, но осторожность соблюдать стоит — хотя бы во избежание аллергических реакций.

Жук-нарывник

Нарывники обитают в южных регионах России, в средней полосе и Юго-Западной Сибири. Они не кусают человека, но выделяют яд кантаридин. При контакте с кожей яд повреждает ее, и образуются нарывы. Если случайно съесть такого жука, это может привести к сильному отравлению. Но от нарывников есть и польза — они уничтожают многих вредителей сельскохозяйственных растений.

Мошка

На территории России мошки распространены практически везде, особенно их много в тайге и лиственных лесах. Укусы мошек болезненнее, чем комариные, и отек от них больше. Попав в ранку, слюна мошки может вызвать симулидотоксикоз — тяжелую аллергическую реакцию. Некоторые разновидности этих насекомых являются переносчиками различных заболеваний, например онхоцеркоза. Но в России такое практически не встречается.

Клещ

Фактически клещ не относится к насекомым, но неприятностей от него не меньше. Некоторые разновидности клещей, например таежный, переносят опасные заболевания. В России это прежде всего энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), но есть и другие неприятные инфекции. Столкнуться с ними можно везде, где есть трава: в лесах и парках, на дорожках и тропах, дачных участках. Для человека могут быть опасны и собачьи клещи — так что будьте аккуратны, если найдете такого на своем питомце.

Как себя обезопасить