5 самых микробных мест в квартире

Генеральная уборка дома заставит любое помещение буквально сверкать. Однако не все догадываются о многих местах, где прячется грязь. Эксперимент, проведённый компанией Compare the Market , выявил топ самых микробных точек в квартире.

Хорошие новости также нашлись. Конечно, в сравнении. На самом последнем месте оказались выключатели света. Здесь обнаружено всего 79 групп микроорганизмов. Второе место по чистоте занял пульт от телевизора с 312 группами паразитов.