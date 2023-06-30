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Эксперты выявили 5 самых микробных мест в квартире

Генеральная уборка дома заставит любое помещение буквально сверкать. Однако не все догадываются о многих местах, где прячется грязь. Эксперимент, проведённый компанией Compare the Market, выявил топ самых микробных точек в квартире.

5 самых микробных мест в квартире
© Чемпионат.com
  • Очищая ванную комнату, стоит задуматься не только о сантехнике. Первое место в рейтинге заняла вентиляция. В ней нашлось почти две тысячи групп бактерий.
  • Душевые ограждения и шторки накапливают почти столько же микроорганизмов — 1921.
  • Стиральная машина. Вы могли подумать, что речь идёт о задней стороне техники, но нет. Внутри неё насчитывается 1281 тысяча паразитов. Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют промывать машинку не реже одного раза в месяц. На многих даже есть специальная функция — очистка барабана.
  • Ручку чайника стоит промывать так же часто, как и посуду ежедневного использования. Здесь собирается 634 вида микробов. Исследователи объясняют это тем, что люди часто наливают чай. Соответственно, регулярно взаимодействуют с ним.
  • Ручку входной двери мы трогаем почти всегда грязными руками, поэтому на ней было найдено 503 бактерии. Желательно её дезинфицировать каждый раз после прихода домой.

Хорошие новости также нашлись. Конечно, в сравнении. На самом последнем месте оказались выключатели света. Здесь обнаружено всего 79 групп микроорганизмов. Второе место по чистоте занял пульт от телевизора с 312 группами паразитов.

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