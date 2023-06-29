Как перестать хранить ненужные вещи
Как влияет на нашу психику привязанность к вещам, которые годами пылятся в наших шкафах? Специалисты благотворительного фонда "Второе дыхание" в своем Telegram-канале рассказали читателям, почему так трудно расстаться с любимым платьем в горошек, и объяснили, почему вещь владеет владельцем.
"Неготовность расстаться с вещами, которые мы уже не носим, говорит о нашей эмоциональной привязанности к ним - которая иногда дает силы, но чаще отнимает их", - объясняет психолог Катерина Дьячкова.
"Вспомните все вещи, от которых вы не можете избавиться, - советует психолог. - Платье с первого свидания, любимая блузка с пятном или классная шляпа. Теперь свою привязанность к каждой вещи представьте в виде металлических прутьев, которые накапливаясь, складываются в форме клетки. Чем больше прутьев - тем прочнее клетка".
Выходит, что от ненужных и любимых вещей сложно избавиться потому, что они обросли своей историей и расставание с ними кажется равносильным избавлением от части себя.
"Важно понять, что мы боимся потерять не вещь, а эмоцию", - уточняет эксперт.
Чтобы спокойно расстаться с вещью-эмоцией, Катерина Дьячкова советует взять ее в руки и представить, что вы больше не владеете ею. Если при этом вы чувствуете горечь, обиду и разочарование, то упражнение нужно повторять до тех пор, пока не перестанете испытывать этих чувств. Если таких чувств вы не испытали с первого раза, то можно смело отправлять ее благотворительному фонду, который отправит ваше любимое, но уже ненужное платье в горошек на переработку, а если оно чистое и опрятное - передаст новой хозяйке, у которой нет возможности купить новое.