Как перестать хранить ненужные вещи

"Неготовность расстаться с вещами, которые мы уже не носим, говорит о нашей эмоциональной привязанности к ним - которая иногда дает силы, но чаще отнимает их", - объясняет психолог Катерина Дьячкова.

"Вспомните все вещи, от которых вы не можете избавиться, - советует психолог. - Платье с первого свидания, любимая блузка с пятном или классная шляпа. Теперь свою привязанность к каждой вещи представьте в виде металлических прутьев, которые накапливаясь, складываются в форме клетки. Чем больше прутьев - тем прочнее клетка".

Выходит, что от ненужных и любимых вещей сложно избавиться потому, что они обросли своей историей и расставание с ними кажется равносильным избавлением от части себя.

Чтобы спокойно расстаться с вещью-эмоцией, Катерина Дьячкова советует взять ее в руки и представить, что вы больше не владеете ею. Если при этом вы чувствуете горечь, обиду и разочарование, то упражнение нужно повторять до тех пор, пока не перестанете испытывать этих чувств. Если таких чувств вы не испытали с первого раза, то можно смело отправлять ее благотворительному фонду, который отправит ваше любимое, но уже ненужное платье в горошек на переработку, а если оно чистое и опрятное - передаст новой хозяйке, у которой нет возможности купить новое.